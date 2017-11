Trust Indicator : une nouvelle fonctionnalité Facebook contre la désinformation

Facebook ajoute un nouveau module pour combattre les fake news. Baptisé Trust Indicator, il permet aux lecteurs de s’informer sur l’éthique, la méthode de vérification des faits et même sur les propriétaires des médias qu’ils consultent sur le réseau social.

Facebook a un problème de fake news. Pour remédier à ce problème et pour empêcher les articles mensongers de se propager facilement sur son réseau social, il a déjà déployé quelques fonctionnalités comme le marquage des articles contestés ou encore une bulle d’information sur le média qui publie l’article. Contre les comptes fake et les spammeurs qui diffusent les fake news, Facebook a aussi déjà pris des mesures.

Et aujourd’hui, le numéro un des réseaux sociaux annonce une énième fonctionnalité dans le but de promouvoir les sources d’information fiables. Baptisée Trust Indicator, la fonctionnalité vise à informer l’audience de Facebook et à l’aider à identifier les sources de confiance.

Des informations contextuelles

Développé par Trust Project, un consortium de médias, le module permet d’obtenir des informations sur l’éthique d’une publication, sa politique de vérification des faits ou encore sur les propriétaires.

Pour Facebook, ces informations contextuelles peuvent aider les lecteurs à déterminer s’ils peuvent faire confiance à un média. Facebook confirme également qu’il s’agit d’une nouvelle mesure pour combattre les fake news et la désinformation sur le réseau social.

Actuellement, il ne s’agit encore que d’un test mené avec quelques organisations. Mais Facebook précise qu’il prévoit de la déployer plus largement dans les prochains mois.

De leur côté, les médias peuvent déjà se préparer en ajoutant les informations nécessaires dans la partie « Brand Assets Library » de leurs pages Facebook.