Tumblr fait son retour sur l’App Store, mais sans pornographie

Il y a trois semaines, Tumblr a mystérieusement disparu de l’App Store, avant de s’exprimer sur le sujet quelques jours plus tard. Dans une déclaration, la plateforme de microblogging a déclaré qu’elle avait découvert la présence de pornographie infantile. En effet, une vérification de routine aurait permis de découvrir du contenu que le service n’avait pas encore inclus dans sa base de données, ce qui lui a permis de passer entre les mailles du filet.

Tumblr accepte les règles fixées par Apple

Tumblr avait alors indiqué qu’il avait immédiatement supprimé ce contenu et qu’il travaillait conjointement avec Apple pour préparer son retour sur l’App Store.

Néanmoins, la plateforme a pris la décision d’interdire tout type de contenus pornographique, là où elle avait bâti une partie de sa réputation et sa communauté sur des règles plutôt souples à cet égard. Au début du mois, elle a donc annoncé que les images et les vidéos pour adultes n’apparaîtraient plus dès le 17 décembre, soit dans trois jours. Si Tumblr n’a pas admis que la décision d’Apple de l’évincer de l’App Store avait été un élément déclencheur, nul doute que cet événement a pesé dans la balance.

Jeff D’Onofrio, PDG de Tumblr, a indiqué dans un billet à propos de cette décision : « Nous avons passé beaucoup de temps à peser le pour et le contre de l’expression dans la communauté qui inclut le contenu pour adultes. Ce faisant, il est devenu évident que sans ce contenu, nous avons la possibilité de créer un lieu où plus de gens se sentent à l’aise pour s’exprimer ».

Néanmoins, l’interdiction du contenu pour adultes soulève plusieurs problématiques, puisque Tumblr était considéré comme l’une des dernières plateformes de ce type à accepter ces images. Il est donc difficile de déterminer ce que va donner cette décision une fois son entrée en vigueur.

