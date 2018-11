Si Tumblr a été retiré de l’App Store, c’est parce qu’il hébergeait de la pédopornographie

Depuis quelques jours, il est impossible d’accéder à l’application Tumblr via l’App Store, alors que celle-ci est toujours disponible sur le Play Store de son concurrent Android. Lorsque son absence a été découverte, la plateforme a fait une courte déclaration, indiquant que l’équipe « travaillait à résoudre un problème avec l’application iOS » depuis plusieurs jours, mais elle n’en avait pas dit plus.

Tumblr supprime le contenu illégal

Dans une récente déclaration, Tumblr a confirmé qu’il avait découvert la présence de pornographie infantile sur sa plateforme de microblogging. La déclaration initiale s’accompagne désormais d’une précision : « Nous nous engageons à contribuer à la création d’un environnement en ligne sûr pour tous les utilisateurs, et nous avons une politique de tolérance zéro lorsqu’il s’agit de médias mettant en scène l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants. Comme il s’agit d’un problème à l’échelle de l’industrie, nous travaillons en collaboration avec nos pairs de l’industrie et des partenaires comme NCMEC [Le Centre national pour enfants disparus et exploités, NDLR] pour surveiller activement le contenu téléchargé sur la plateforme. Chaque image téléchargée dans Tumblr est numérisée à l’aide d’une base de données contenant du matériel pédopornographique connu, et les images détectées n’atteignent jamais la plate-forme. Une vérification de routine a permis de découvrir du contenu sur notre plateforme qui n’avait pas encore été inclus dans la base de données. Nous avons immédiatement supprimé ce contenu […] Nous évaluons continuellement les mesures que nous pouvons prendre pour nous améliorer et il n’y a pas de plus grande priorité pour notre équipe ».

De fait, la compagnie travaille conjointement avec Apple afin de rendre l’application disposition à nouveau dans le Store. Actuellement, l’application n’a pas encore fait son retour.

Il ne serait pas étonnant que cette latence entre le retrait de l’application et la prise de parole de Tumblr soit le fruit d’une collaboration avec les forces de l’ordre, qui aurait alors étudié et neutralisé les contenus avant de laisser l’entreprise s’exprimer sur le sujet.

