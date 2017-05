[Tuto du mardi] Comment arrêter un bot Messenger ?

Si vous recevez trop de messages de bots sur Messenger, voici comment les arrêter.

En 2016, Facebook a finalement lancé sa plateforme de bots. Celle-ci permet aux pages de créer des programmes qui peuvent avoir des conversations automatiques avec les utilisateurs.

Une initiative intéressante qui permet aujourd’hui à la SNCF de proposer un bot auquel on indique une ville de départ, une destination, une date, puis qui « s’occupe du reste ».

Certains médias ont également utilisé la plateforme Messenger pour créer des newsletters de nouvelle génération (et c’est très facile grâce aux logiciels comme Chatfuel).

Une fois qu’on s’abonne aux bots des médias tels que TechCrunch ou CNN, ceux-ci nous envoient régulièrement des messages avec les liens des dernières infos.

Cela peut être très intéressant pour faire une veille. Mais à partir d’un moment, si on s’abonne à trop de bots, notre boite de réception devient saturée.

Pourquoi bloquer quand on peut tout simplement se désabonner ?

Pour arrêter de recevoir les messages d’un bot, il suffit de se désabonner de celui-ci (on notera que certains bots n’ont pas de systèmes d’abonnement et n’envoient un message que pour répondre à l’utilisateur).

Il n’y a pas une façon unique pour se désabonner des bots Messenger. Mais généralement, vous trouverez un moyen de le faire sur le menu.

Sur celui de TechCrunch, par exemple, il faut cliquer ou appuyer sur le menu, puis sur « More », puis « Subscription ». Un bouton « Unsuscribe » (se désabonner) apparaît ensuite dans la messagerie.

Sur le bot de CNN, en revanche, il faut aller au menu puis « Help ». Et on clique ensuite sur l’option « Unsuscribe ».

Mais vous pouvez toujours bloquer

Sinon, vous pouvez également bloquer le bot (et vous devrez le débloquer la prochaine fois que vous en aurez besoin). Pour cela, il faut aller sur Messenger, dans “Gérer les messages” puis de désactiver.