Tuto du mardi : une autre astuce pour écouter les vidéos en arrière-plan sur YouTube

Très pratique pour écouter des discours, des podcasts, des livres audio, ou webradios sur YouTube.

S’il existe des plateformes comme Spotify conçues pour écouter de la musique en streaming et en arrière-plan sur mobile, il arrive parfois que le contenu qu’on cherche ne se trouve dans aucune de ces plateformes. Par exemple, si vous voulez écouter des TED X, des podcasts ou certains livres audio, vous serez obligés de les lire sur YouTube.

Mais le problème avec YouTube, c’est qu’à moins que vous fassiez partie des abonnés YouTube Red, vous ne pourrez théoriquement pas écouter le contenu en arrière-plan.

Heureusement, il existe plusieurs astuces pour contourner cette restriction. La plus évidente est de lire la vidéo sur un navigateur (qui permet la lecture en arrière-plan) au lieu d’utiliser l’application officielle.

Sinon, il existe une autre astuce sur Android. Et cette fois-ci, il faut utiliser Telegram, l’application de messagerie instantanée. En fait, il suffit d’ouvrir la vidéo sur YouTube, d’envoyer le lien à vous-même sur Telegram, d’ouvrir le message et de lire la vidéo (en cliquant sur la vignette) dans l’interface de la messagerie. Même si vous ouvrez une autre application, et même si vous verrouillez l’écran, la partie audio ne s’arrêtera pas.