Tuto du mardi : utilisez « Snooze » pour masquer quelqu’un sur Facebook

Facebook a récemment lancé une fonctionnalité Snooze qui permet de cacher les publications d’une personne pour une durée de 30 jours. Idéale pour les fêtes de fin d’année et pour la période estivale.

Une cousine qui n’arrête pas de poster des photos de son bébé ? un ami qui partage des photos de vacances tous les jours ? Si vous en avez marre de voir tout ça sur votre fil d’actualité, vous pouvez ne plus suivre ces personnes. Cette fonctionnalité, proposée par Facebook depuis assez longtemps, permet de masquer des personnes du fil d’actualité, tout en restant « ami » avec celles-ci.

Sinon, vous pouvez également essayer la fonctionnalité « Snooze ». Celle-ci a été présentée vendredi par Facebook et sera déployée au cours de cette semaine.

En substance, elle a le même effet que de ne plus suivre une personne, mais seulement pendant 30 jours. Une solution moins radicale qui vous permet de revoir vos amis sur le fil d’actualité une fois qu’ils cesseront de flooder.

Un meilleur fil d’actualité pour votre santé mentale

Dernièrement, Facebook a admis que le réseau social peut effectivement altérer votre bien-être si vous l’utilisez mal. La théorie de Facebook est que ceux qui interagissent avec leurs amis et leurs proches se sentent souvent mieux que ceux qui utilisent passivement le réseau social pour lire ce que postent les autres, sans commenter, ni poster.

En se basant sur cela, Facebook essaie donc d’encourager les interactions et de décourager les comparaisons sociales sur sa plateforme. Et justement, la fonctionnalité Snooze permettrait d’avoir un meilleur fil d’actualité, et donc d’interagir plus.