Twitch continue de dominer très largement le marché du streaming de jeux vidéo

La pandémie de coronavirus fait beaucoup de perdants mais aussi quelques gagnants. Parmi eux, on retrouve les grands acteurs du streaming jeux vidéo qui voient leurs audiences exploser depuis le début de la crise sanitaire. Nous vous parlions déjà en avril dernier de ces nombreux records battus par Twitch. Ainsi, le leader incontesté du live stream a vu les heures de visionnage augmenter de 23 % entre février et mars pour dépasser la barre du milliard. Sur un an, la hausse de fréquentation était même de 17 % et de 19,5 % en ce qui concerne le nombre de viewers simultanés.

Tous les services ont des raisons de se réjouir des trois derniers mois écoulés

On a récemment pris connaissance d’une étude de la compagnie Streamlabs qui édite le logiciel de diffusion en direct bien connu des streamers. Les chiffres pour le troisième trimestre confirment la tendance observée en début d’année. En tout, le public a en effet regardé plus de 7,46 milliards d’heures de contenus sur toutes les plateformes de streaming en direct. C’est certes une légère baisse par rapport au second trimestre : 7,71 milliards, mais en augmentation de 91,8 % d’un an sur l’autre. Ainsi, en 2019, ce total s’établissait à 3,89 milliards d’heures regardées.

Dans le détail, Twitch continue de dominer outrageusement le secteur et pèse pour 91,1 % des heures visionnées, même si on observe une diminution de 377 millions de son total. Toutrefois, la plateforme se rattrape en établissant un nouveau record du nombre d’heures streamés : 205,6 millions.

YouTube Gaming tire aussi son épingle du jeu en obtenant la plus belle progression d’heures regardées au troisième trimestre : + 155 millions par rapport aux trois mois précédents.

Enfin, Facebook Gaming peut aussi se réjouir. Streamlabs précise que sa croissance a explosé au cours des trois derniers trimestres. Le service a aussi pu récupérer certains anciens streamers de Mixer qui a fermé ses portes en juin dernier.