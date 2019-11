Twitch lance Studio, un logiciel de « streaming pour les nuls » ?

Twitch lance son logiciel gratuit Studio

Désireux d’attirer à lui les streamers les plus populaires de demain, Twitch vient de lancer son tout premier logiciel d’assistant à la diffusion de flux vidéo : Studio. Rappelons en effet que Twitch a notamment vu le départ récemment de l’un de ses membres vedettes, Ninja, qui a quitté la plateforme pour s’acoquiner avec Microsoft et son Mixer.

Un logiciel Twitch Studio disponible pour l’heure en version bêta, et proposé gratuitement sur le site officiel du groupe. A noter que le logiciel ne fonctionne (pour l’heure) que sur PC, et qu’il nécessite un ordinateur sous Windows 7, ou bien une version supérieure.

Selon Twitch, Studio est « un logiciel de streaming conçu dès le départ pour les nouveaux streamers. » De ce fait, Studio vise essentiellement à permettre aux néophytes de configurer en quelques clics leur stream. Détection simplifiée du microphone, de la webcam, de la résolution de l’écran, du débit binaire… Bref, Twitch Studio s’occupe de tout pour permettre à l’utilisateur de lancer rapidement un stream correctement calibré, tant d’un point de vue visuel qu’acoustique.

Les plus foufous peuvent également personnaliser l’apparence de leur stream, avec différents calques et autres modèles proposés par défaut. Un système permet également de surveiller et d’interagir facilement avec sa communauté, via des alertes, des flux d’activité, sans oublier le tchat, le tout, directement via Twitch Studio. Pour le néophyte, il s’agit donc d’une manière à la fois simple et rapide de se lancer dans cet univers impitoyable qu’est le stream vidéoludique.

Ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure streaming via Twitch, peuvent dès à présent télécharger Studio à cette adresse. Récemment, c’est le fameux trou noir de Fortnite qui a battu des records de visionnages sur la plateforme Twitch, un évènement suivi en direct par des millions de joueurs sur la planète, et qui annonçait l’arrivée, quelques heures plus tard, du chapitre 2.