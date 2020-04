Twitch recrute un haut cadre de Spotify pour booster le live streaming musical

C’est un recrutement de premier choix pour Twitch. Le service de streaming spécialisé dans les jeux vidéo vient d’embaucher Tracy Chan. Ce dernier officiait auparavant chez Spotify en tant que chef de produit et d’ingénierie pour la musique. Il travaillait notamment sur Spotify Creator où il développait des outils d’analyse pour les artistes.

Son arrivée ne doit donc clairement rien au hasard. Elle correspond à la volonté de l’entreprise de renforcer les lives streaming musicaux sur la plateforme. Ces derniers se multiplient d’ailleurs depuis le début du confinement et on a vu des stars comme John Legend se produire en direct. Twitch n’est certes pas encore aussi populaire qu’Instagram, Facebook et YouTube dans ce domaine, mais l’idée semble bel et bien de gagner des parts de marché.

Des recrutements ciblés pour s’imposer

Tracy Chan va donc tenter de rendre l’utilisation de la plateforme bien plus agréable pour les musiciens et leurs fans. Il rejoint d’ailleurs une ancienne collègue de chez Spotify en la personne d’Athena Koumis qui a été propulsée un peu plus tôt en tant que responsable des partenariats musicaux.

Mike Olson, chef de la musique chez Twitch, s’est logiquement réjoui de son arrivée. Ses propos sont relayés par Variety : « Son expérience sera inestimable pour notre équipe alors que nous recherchons de nouvelles façons de soutenir les artistes et de les connecter à leurs fans à travers le monde. »

Même son de cloche du côté de Tracy Chan qui a fait part de sa satisfaction d’avoir à relever ce défi stimulant : « J’ai passé ma carrière à créer des outils de création et je pense qu’il existe une opportunité énorme d’aider les artistes à se connecter avec leurs fans grâce à des performances virtuelles et à la diffusion en direct, ce qui m’a conduit à Twitch. Dans tous les domaines, et en particulier en ce moment, nous constatons des perturbations dans l’industrie de la musique car les artistes doivent trouver de nouvelles façons de gagner de l’argent et d’interagir avec les fans. »

Avec ces recrutements très ciblés, Twitch semble se donner les moyens de réussir son ambition en matière de live streaming musical. Les mois à venir seront à cet égard déterminants tant les mesures de distanciation sociales sont en train d’impacter très fortement l’industrie.

Depuis quelques semaines en tout cas, Twitch n’en finit plus de battre des records. C’est donc aussi un moment très propice pour les streamers qui voient leurs audiences s’envoler.