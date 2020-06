Twitch s’attaque à la musique protégée par les droits d’auteur

Plusieurs streamers ont indiqué avoir reçu des emails les informant que Twitch allait supprimer plusieurs de leurs clips contenant de la musique au nom du droit d’auteur. Lors de la diffusion d’une vidéo en direct, les utilisateurs ont la possibilité d’enregistrer des moments qui sont ensuite enregistrés sous le format clip —ce sont ces derniers qui posent problème.

Et pour cause, Twitch cède à l’industrie de la musique en (re)commençant à appliquer les lois sur les droits d’auteur. La Recording Industry Association of America (RIAA), une association qui défend les maisons de disques s’est attaquée aux contenus comportant de la musique diffusée sans copyright. Cette dernière s’est saisie du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), une loi visant à mettre en place un principe de propriété intellectuelle à l’ère du numérique.

En conséquence, Twitch se voit dans l’obligation de supprimer tous les clips qui ne respecte pas les droits d’auteur, ce qui concerne un très grand nombre de contenus partagés entre 2017 et 2019. De leur côté, les utilisateurs risquent tout bonnement de se faire bannir du service s’ils ont trop utilisé de musique dont ils n’avaient pas la licence.

📢 This week, we've had a sudden influx of DMCA takedown requests for clips with background music from 2017-19. If you’re unsure about rights to audio in past streams, we advise removing those clips. We know many of you have large archives, and we're working to make this easier.

— Twitch Support (@TwitchSupport) June 8, 2020