Twitch se dote de nouvelles règles contre le harcèlement

« Nous avons donné la priorité aux cas les plus graves et nous allons immédiatement commencer à émettre des suspensions permanentes en fonction de nos conclusions ». En juin dernier, Twitch promettait de la fermeté contre les nombreux cas de harcèlement relevés. Des streamers du monde entier se sont en effet plains de nombreux comportement déplacés ces derniers temps et on a accusé la plateforme de se montrer un peu trop laxiste à ce sujet.

Quelques mois plus tard, Twitch vient d’annoncer de nouveaux changements dans sa politique contre les contenus haineux et le harcèlement. Ils rentreront en application le 22 janvier 2021. Le réseau reconnaît tout d’abord que les femmes, les membres de la communauté LGBTQ et les noirs sont régulièrement victime d’abus.

Twitch a un devoir d’exemplarité

L’objectif poursuivi est donc d’adopter un processus de modération plus clair que par le passé face à ces agissements. Ainsi, les modérateurs examineront plus dans le détail les déclarations et les contenus et ne se contenteront plus de juger l’intention perçue. Une batterie de sanctions est prévue dont des interdictions ou des avertissements. L’idée est aussi de fournir un contexte pour chaque cas afin de ne pas punir injustement certains utilisateurs.

Dans le détail, des comportements tels que le piratage, l’affichage d’un drapeau confédéré, ou le fait de commenter de manière répétée l’apparence physique de quelqu’un n’auront plus droit de cité sur Twitch. Il ne sera également plus admis de dire qu’une personne ment sur son harcèlement quand celui-ci a été attesté par la plateforme.

Alors qu’il domine aujourd’hui très largement le marché du streaming de jeux vidéo, Twitch a un devoir d’exemplarité. On jugera donc sur pièce pour voir si ces nouveaux règlements s’avèrent efficaces pour contrer ces actes inadmissibles.

Pour consulter dans le détail ce nouveau règlement, c’est par ici.