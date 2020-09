Twitch s’invite dans Amazon Music, pour une nouvelle expérience interactive entre fans et artistes

Amazon n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui une nouvelle association inédite entre ses services Prime Music et Twitch. Concrètement, cela va permettre l’intégration de la fonctionnalité de streaming en direct Twitch, directement dans l’application Amazon Music. De cette manière, les fans pourront interagir directement avec leurs artistes favoris, et participer à de nouvelles expériences interactives.

Une nouvelle association Twitch / Amazon Music

Selon Amazon, ce sont plus de 1 000 artistes qui ont déjà connecté leur compte Amazon Music à Twitch. Le géant américain explique qu’à une époque où les événements en personne sont très limités, les artistes vont pouvoir rétablir une connexion directe avec leurs fans, se forger une vraie communauté et « entrer en contact avec des publics de la taille d’un stade ». Pour cela, les artistes sont invités à utiliser la nouvelle application Amazon Music for Artists.

Du côté des fans, ces derniers auront plusieurs moyens de découvrir les artistes en direct à travers l’application Amazon Music notamment via des notifications « push », lorsque leurs artistes favoris passent en direct sur Twitch. A cela s’ajoute une nouvelle page de navigation « Live », directement sur Amazon Music.

« Twitch a toujours eu pour but de connecter des créateurs incroyablement talentueux en direct avec des fans à travers le monde », explique Tracy Chan, vice-présidente, responsable de la musique chez Twitch. « C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer la prochaine phase de notre partenariat avec Amazon Music, qui ouvre un tout nouveau monde d’expériences et d’engagements musicaux en direct en connectant Twitch et le catalogue de musique disponible sur Amazon Music ».

Ainsi, dès cette semaine, El-P et Killer Mike de Run the Jewels organiseront une soirée de visionnage du nouveau clip de leur titre, Out of Sight, suivie d’une séance de questions-réponses avec les fans. La chanteuse de soul et conteuse Nicole Atkins animera de son côté une série de performances de variétés et des interviews de ses amis et artistes Elle King, Cut Worms et Whitney.