Sur Twitch, un streamer reçoit plus de 70 000 dollars de dons en Bitcoin

En pleine partie sur le jeu de rôle Old School RuneScape, un joueur explique qu’il a commencé à recevoir de nombreux dons en Bitcoin, au point que ceux-ci ont afflué jusqu’à ce qu’il quitte finalement la partie quelques heures plus tard. Au total, il a reçu un total d’environ 73 000 dollars en crypto-monnaie.

Plusieurs dons en Bitcoin qui ont atteint plus de 70 000 dollars

Particulièrement populaire, le MMORPG Old School RuneScape est un jeu vidéo dans lequel les joueurs effectuent des quêtes tout en affrontant des monstres et des obstacles, dans un univers fantastique du nom de Gielinor. Dévoilé en 2013, le jeu a été adapté sur mobile l’an dernier et aurait été téléchargé pas moins d’un million de fois en l’espace d’une semaine. Lors de la diffusion, le streamer Sick Nerd diffusait la partie à plus de 109 000 utilisateurs de Twitch.

Comme il l’indique, il a d’abord reçu un premier don de 4 crypto-donations, puis d’autres et encore d’autres, si bien qu’il a récolté un total de 46 crypto-donations, ont un peu plus de 73 000 dollars en Bitcoin. Évidemment, Sick Nerd a d’abord pensé qu’un des viewers suivant le stream lui faisait une blague, mais cela n’a pas été le cas. Il a donc remercié le bienfaiteur dans un message partagé sur Twitter le 11 janvier : « Merci à mon mystérieusement bienfaiteur qui que vous soyez, c’est une somme d’argent qui change la vie et que moi ou personne ne mérite, mais regardez ce qui s’est passé. C’est de la folie ».

Thank you to my mysteriously benefactor whoever you are, genuinely a life changing amount of money that I or nobody deserves but look what happened.

Crazy — Sick Nerd (@Sick_Nerd) 11 janvier 2019

Dans autre message partagé plus tôt le même jour, Sick Nerd évoquait déjà le don en Bitcoin en précisant qu’il dépenserait l’argent à bon escient : « Si cet argent est vraiment réel, je ne vais pas être un attardé avec ça. C’est un acompte sur une maison ou quelque chose comme ça, pas de flips flops Versace ou quoi que ce soit [dans le même genre, NDLR], je le jure ».

