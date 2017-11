Twitter : après les 280 caractères, une fonctionnalité tweetstorm

Twitter teste une fonctionnalité qui facilite la publication des tweetstorm.

Décidément, Twitter ne veut plus limiter le nombre de caractères que les twittos peuvent utiliser. Tout d’abord, la plateforme a donné plus d’espace aux utilisateurs en ne tenant plus compte de certains éléments d’un tweet. Puis, Twitter a remplacé la limite de 140 caractères par une nouvelle limite de 280 caractères.

Et maintenant, il entend proposer une fonctionnalité « tweetstorm » pour les longues publications

Lorsque les 140 280 caractères ne suffisent pas, les utilisateurs de la plateforme séparent leurs publications en plusieurs tweets. Et pour que tout soit lié, ces tweets sont numérotés et chaque nouveau tweet est une réponse au précédent.

Mais cela étant assez compliqué à mettre en oeuvre pour l’utilisateur lambda, Twitter semble travailler sur une fonctionnalité native qui permet d’organiser ces tweetstorms (ou tempête de tweets).

Cela a été repéré pour la première fois au mois de septembre et maintenant, il semblerait que Twitter commence à déployer cette fonctionnalité à plus d’utilisateurs.

Selon Android Police et Matt Navara, le responsable social media de the Next Web, la fonctionnalité serait accessible sur une version test de l’application Twitter pour Android.

NEW! Twitter’s built-in Tweetstorm feature is now accessible in the Android beta h/t @Cauchon @frankiefermi pic.twitter.com/pIRIMjJ7zu — Matt Navarra – Social Media Geekᵀᴹ (@MattNavarra) November 11, 2017

A côté du compteur de caractères, quelques utilisateurs peuvent accéder à un nouveau bouton « + ». En appuyant sur celui-ci, on peut ajouter un autre tweet, qui sera lié au précédent comme sur le tweetstorm traditionnel. Un bouton « Tweet all » est également apparu. Celui-ci permet de publier le tweetstorm (plusieurs tweets, liés, postés en même temps).

Twitter's tweetstorm feature starts showing up in the Android app https://t.co/kRrflPTkzN pic.twitter.com/KZnuPuxfeL — Android Police (@AndroidPolice) November 16, 2017

Pour le moment, la fonctionnalité n’a pas été officialisée par Twitter. Mais on peut déjà imaginer comment les utilisateurs vont réagir lorsqu’ils commenceront à y accéder.