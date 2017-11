Twitter annonce le déploiement des tweets à 280 caractères pour tous les utilisateurs

Twitter a décidé de généraliser les messages en 280 caractères, soit le double de la limite actuelle de 140 caractères. Le réseau social espère que ce changement encouragera les utilisateurs à tweeter davantage et se défend d’avoir modifié l’ADN qui a fait la réputation du petit oiseau bleu.

Twitter généralise les messages en 280 caractères

Quelques semaines après avoir annoncé tester des messages de 280 caractères, Twitter a décidé d’aller jusqu’au bout de sa révolution et de généraliser les tweets en 280 caractères. L’annonce a été faite ce mardi soir par Jack Dorsey.

Le fondateur et PDG du réseau social s’est fendu d’un tweet pour annoncer la nouvelle « 140 + 140! », avant que le réseau social ne s’explique et revienne plus longuement sur cette décision via son blog.

Fin septembre, Twitter avait justifié le passage à 280 caractères en expliquant qu’il était « pénible » de tenter de caser ses pensées en un seul tweet. La possibilité de poster des messages de 280 caractères avait alors été mise à disposition d’un petit groupe de personne. Le réseau social souhaitait « que tout le monde, partout dans le monde, puisse s’exprimer facilement sur Twitter ».

Ce mardi 7 novembre, Twitter a décidé d’étendre cette possibilité à tous les utilisateurs ou presque. En effet, les utilisateurs qui tweetent en japonais, chinois ou coréen ne sont pas concernés par ce changement et resteront limités à 140 caractères. Twitter avait expliqué que cette limite était un problème pour les messages en caractères latins.

La firme estime que c’est en anglais, espagnol, portugais et français que cette limite semble poser parfois souci aux utilisateurs. Ces derniers devaient alors passer du temps à éditer leur tweet et parfois abandonner avant de l’envoyer.

Twitter veut se relancer avec des messages deux fois plus longs…

Un problème pour ce réseau social dont la croissance est en berne et qui n’a jamais engrangé de bénéfices. Twitter a perdu 116 millions de dollars au second trimestre tandis que son nombre d’utilisateurs a stagné à 328 millions sur les six premiers mois de l’année.

… tout en gardant son identité

En généralisant les messages en 280 caractères, l’oiseau bleu espère enfin décoller et monétiser son audience tout en gardant son identité. Sur son blog, le groupe indique vouloir garder « la brièveté de Twitter » et assure que cela ne changera pas l’expérience utilisateur.

Twitter précise que durant sa phase de test, seuls 5% des Tweets envoyés comportaient plus de 140 caractères et seulement 2% comptaient plus de 190 caractères. Concernant la taille des messages, Twitter indique qu’un tweet avec une image ou un sondage prend généralement plus de place qu’un tweet de 190 caractères.