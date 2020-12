Twitter en dit plus sur son nouveau processus de certification des comptes

Il y a quelques semaines, Twitter avait déjà promis le retour de son système de certification des comptes avec un tout nouveau processus prévu pour début 2021. Il est très attendu car il n’est plus possible de demander directement une vérification de son profil depuis trois ans. On connaît désormais la date exacte du lancement de ce nouveau processus : le 20 janvier 2021.

Attention toutefois, il ne s’agit que du début officiel de la nouvelle réglementation mais il sera pas encore possible ce jour là de lancer sa demande de certification. En revanche, certains comptes inactifs pourraient avoir la mauvaise surprise de voir leur badge bleu disparaître à cette date.

Garantir un processus plus équitable

Pour concevoir sa nouvelle politique, le réseau social précise s’être appuyé sur les dizaines de milliers de contributions d’utilisateurs reçues à ce sujet. Twitter promet notamment des catégories plus précises à remplir lors de la demande. Elles incluent les représentants de gouvernements, d’entreprises, des marques, et d’organisations à but non lucratif. Les journalistes y figureront aussi, tout comme les personnalités du monde du divertissement. Pour la suite, le réseau social se dit prêt à étendre la liste des catégories éligibles.

La plateforme entend également prochainement étiqueter les comptes automatisés. L’idée est de bien les différencier de ceux gérés par des humains. Les profils de personnes aujourd’hui décédées seront aussi revus. Twitter précise : « Nous ne prévoyons pas de supprimer automatiquement le badge vérifié des comptes inactifs de personnes qui ne sont plus en vie, et nous travaillons à la création d’un moyen de leur rendre hommage en 2021. »

Il faudra donc s’armer d’un peu de patience avant de pouvoir effectuer directement sa demande mais les choses se précisent bel et bien. Avec cette nouvelle politique, Twitter veut « garantir un processus plus équitable ».