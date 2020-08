Twitter estime que ce tweet de Donald Trump peut dissuader les gens d’aller voter

Twitter réitère le signalement des tweets de Donald Trump. Lundi dernier, le réseau social a placé un message autour d’un tweet du président américain, afin de prévenir que ce tweet a pour vocation de dissuader les gens de voter. Dans son tweet, le président Trump affirme que les boîtes aux lettres sont un « désastre pour la sécurité des électeurs » en utilisant la pandémie de COVID-19 pour se justifier.

L’oiseau bleu n’a pas tardé à réagir en expliquant que le tweet viole ses règles sur l’intégrité civique et électorale, tout en considérant qu’il est dans l’intérêt public de laisser ce tweet en ligne. De ce fait, vous pouvez donc toujours citer ce tweet, le retweeter, ou encore l’aimer. Le compte Twitter Safety donne plus de précisions sur cette décision en disant que le tweet avait été signalé pour « avoir fait des allégations de santé trompeuses qui pourraient potentiellement dissuader les gens de participer au vote ».

Per our policies, this Tweet will remain on the service given its relevance to ongoing public conversation. Engagements with the Tweet will be limited. People will be able to Retweet with Comment, but not Like, Reply, or Retweet it. pic.twitter.com/USuaRr5ING

— Twitter Safety (@TwitterSafety) August 23, 2020