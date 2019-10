Twitter : les résultats financiers décevants font plonger le titre en bourse

En un an, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur Twitter est passé de 124 millions à 145 millions, ce qui représente une hausse supérieure aux prévisions. Une bonne nouvelle, et c’est justement ce sur quoi le PDG de l’entreprise Jack Dorsey a choisi d’insister. Il a notamment tenu à saluer les efforts déployés par son réseau social pour coller aux besoins des utilisateurs : « Nous continuons à améliorer la pertinence tout en testant des moyens permettant aux internautes de trouver plus facilement ce qu’ils recherchent sur Twitter. ».

Il a par ailleurs souligné les efforts déployés contre les contenus abusifs : « Nous continuons également à améliorer notre capacité à identifier et à supprimer de manière proactive le contenu abusif, plus de 50% des tweets ayant été supprimés au troisième trimestre pour contenu abusif l’ayant été sans avoir été signalés. »

Des problèmes liés au ciblage publicitaire

Comme on peut le comprendre, le boss de Twitter préfère donc voir le verre à moitié plein car les résultats financiers de sa société annoncés cette semaine ne sont pas vraiment satisfaisants. Sur le troisième trimestre, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires de 824 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation inférieure à celle qu’espéraient les analystes qui tablaient sur 870 millions. En conséquence, le bénéfice par action est de 0,17 dollars contre 0,20 prévus. Ces chiffres ont fortement déplu aux investisseurs et la sanction ne s’est pas faite attendre. L’action de la société a en effet baissé de 20 % à la Bourse de New York ce jeudi.

Pour expliquer ces résultats décevants, la société indique notamment avoir éprouvé des difficultés liées au ciblage publicitaire à travers l’outil Mobile Application Promotion (MAP), ce qui a impacté ses revenus sur l’ensemble du trimestre. Twitter a annoncé qu’une nouvelle version de MAP sera bientôt disponible mais n’a pas encore donné de date.

Il faut noter que la situation n’est pas vraiment nouvelle pour le réseau social. Depuis ses débuts, la firme a bien du mal à trouver un modèle économique satisfaisant. Elle a longtemps perdu de l’argent avant de dégager ses premiers bénéfices au dernier trimestre 2017.