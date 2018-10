Twitter perd encore des millions d’utilisateurs, mais continue de faire des bénéfices

La purge, le RGPD et le fait que Twitter n’a plus renouvelé ses accords pour les SMS avec certains opérateurs continuent d’affecter la plateforme de microblogging. Twitter vient d’annoncer ses résultats pour le troisième trimestre 2018 et une fois de plus, il a perdu des utilisateurs. En effet, la plateforme compte désormais 326 millions d’utilisateurs actifs par mois, ce qui représente une baisse annuelle de 4 millions d’utilisateurs et une baisse de 9 millions d’utilisateurs par rapport au trimestre précédent.

Il y a trois mois, Twitter avait déjà annoncé une perte d’un million d’utilisateurs au second trimestre 2018. Néanmoins, il a poursuivi sa « purge », qui consiste à chasser les utilisateurs douteux de la plateforme.

Tout va bien

Etant donné que Twitter annonce une baisse de son nombre d’utilisateurs par mois, on aurait pu penser que l’action baisserait. Pourtant, après l’annonce de ces résultats, l’action a grimpé à Wall Street.

Malgré tous les facteurs qui ont réduit le nombre d’utilisateurs actifs par mois, Twitter a tout de même observé une hausse de 9 % du nombre d’utilisateurs actifs par jour (ce qui suggère qu’il y a plus d’engagement).

Et surtout, pour le quatrième trimestre consécutif, la plateforme de micro-blogging a encore fait des bénéfices. D’après les explications du New York Times, malgré la baisse du nombre d’utilisateurs actifs par mois, le chiffre d’affaire de Twitter a grimpé de 29 % en glissement annuel, et atteint les 758 millions de dollars. En excluant un gain de comptabilité lié à l’impôt, le bénéfice du trimestre s’est élevé à 106 millions de dollars.

Etant donné que Twitter vise à héberger des conversations saines, et exclure les acteurs toxiques, ces résultats sont encourageants pour l’entreprise. « Les bons résultats de ce trimestre prouvent que nous pouvons donner la priorité à la santé à long terme de Twitter tout en augmentant le nombre de personnes participant à une conversation publique », a déclaré le CEO Jack Dorsey, qui a également évoqué le progrès de Twitter dans la détection des mauvais acteurs sur la plateforme. D’ailleurs, Twitter s’attend à encore perdre des utilisateurs au trimestre suivant.