Twitter retarde sa purge, et souhaite gérer les comptes des personnes disparues

La grande purge Twitter finalement reportée

Hier, on apprenait que Twitter allait lancer une grande purge, visant à supprimer les nombreux comptes inactifs qui polluent la plateforme. « Nous avons lancé une campagne de sensibilisation proactive auprès de nombreux comptes qui ne se sont pas connectés à Twitter depuis plus de six mois pour les informer que leurs comptes pourraient être définitivement supprimés en raison d’une inactivité prolongée » expliquant alors le groupe américain.

Une information qui a évidemment enflammé le web, si bien que la compagnie a rapidement tenu à apporter diverses précisions, par le biais de Jack Dorsey en personne. Avant toute chose, ce dernier précise que cette « purge » ne concernera dans un premier temps que les comptes européens. Parallèlement, Twitter a tenu à préciser qu’il ne pouvait clairement pas supprimer des comptes, avant de trouver une solution pour gérer le compte d’une personne décédée.

Clarifying all the confusion we caused 👇🏽 https://t.co/NirJTl7QEM — jack 🌍🌏🌎 (@jack) November 27, 2019

Ainsi, Twitter confirme dans un mail : « Nous ne supprimerons aucun compte inactif tant que nous n’aurons pas créé une nouvelle façon pour les gens de mémoriser les comptes. » Rappelons que du côté de chez Facebook, un utilisateur peut, depuis plusieurs années déjà, gérer la manière dont sera utilisé son compte après sa mort. Le compte peut ainsi être confié à une autre personne de confiance, il peut également être supprimé, ou être transformé en compte de commémoration.

La grande purge annoncée par Twitter va donc être reportée, et le groupe a d’ores et déjà annoncé qu’il donnera davantage de détails à ce sujet prochainement. Le groupe américain a également tenu à s’excuser publiquement de la confusion et autres soucis qui ont pu être engendrés par l’annonce d’hier.

Reste à savoir maintenant quel type de solution Twitter va proposer pour gérer les comptes des personnes décédées sur son réseau, mais on devrait se rapprocher du schéma mis en place par Facebook.