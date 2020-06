Twitter suspendu un utilisateur qui a « glorifié la violence »… en partageant le même contenu que Trump

Il y a quelques jours, Twitter a épinglé deux tweets de Donald Trump qui ont été signalés pour la première fois comme étant des contenus dont il fallait vérifier la véracité. Le réseau social a donc caché ces derniers derrière un message indiquant aux utilisateurs de « vérifier les faits sur le vote par correspondance ». C’est la première fois que la plateforme prenait des mesures concernant le contenu partagé par le président des États-Unis.

Un utilisateur a souhaité faire une expérience afin de déterminer comment Twitter gère les messages de Trump et s’il a droit à un quelconque traitement de faveur en raison de son statut. Bizarre Lazar a expliqué qu’il voulait voir en combien de temps le réseau sanctionnerait ses messages. Il détaille à Business Insider : « Mon intention était de voir si les choses que le président disait, venant d’un civil, seraient signalées. En fait, je voulais simplement voir si Twitter ferait jouer les préférences sur les discours et leurs conditions ».

Lancé le 29 mai, le compte @SuspendThePres partage des messages identiques à ceux du président américain. Il n’a fallu que 3 jours pour que la plateforme détermine qu’il était en violation avec les règles de la plateforme avant de suspendre son compte. Le tweet concernait un message portant sur les manifestations et reprenant la déclaration controversée de Trump : « quand le pillage commence, la fusillade commence ».

Experiment Update – Well it finally happened. Took longer than expected. 12 hour suspension and had to delete the offending tweet. Here’s the screenshots @suspendthepres . Will post to the account when suspension is lifted. pic.twitter.com/wvKV9HDKBn

La suspension de @SuspendThePres a été immédiate et a duré 12 heures tandis que Donald Trump n’a eu droit qu’à un avertissement affiché sur le tweet en question. Cela laisse à supposer que le politicien a effectivement droit à un traitement différent de celui d’un utilisateur lambda, alors que les contenus mis en ligne sur les mêmes… Et que la communauté du président des USA est beaucoup plus conséquente que celle de l’utilisateur suspendu.

Depuis, le compte @SuspendThePres a repris son activité sur Twitter.

This account will tweet what the President tweets. Let’s see if it gets suspended for violating twitters TOS. Follow along with this social experiment. Report any tweets that violate the rules. Thank you.

— Will they suspend me? (@SuspendThePres) May 30, 2020