Twitter teste un format audio : vous avez 140 secondes pour vous exprimer

À l’origine, Twitter ne permettait de s’exprimer que via du texte. Mais petit à petit, la plateforme a évolué, en ajoutant de nouveaux formats comme les vidéos, les photos et les GIFs. La limite de 140 caractères est passée à 280 et Twitter s’est même permis de proposer un format qui est directement inspiré des Stories popularisées par Snapchat.

Et bientôt, il sera aussi possible de s’exprimer via de courts enregistrements audio. Dans un billet publier cette semaine, Twitter annonce qu’il teste maintenant ce nouveau format avec un petit groupe d’utilisateurs sur l’application iOS. Dans le cadre de ce test, lorsque l’utilisateur compose un tweet, il pourra appuyer sur l’icône de ce format audio pour enregistrer sa voix, et partager un ou plusieurs enregistrements de 140 secondes. Une fois publiée, l’audio apparaît sous la forme d’une vignette qui accompagne le tweet.

Mais pourquoi ce nouveau format ?

« Au fil des ans, des photos, des vidéos, des gifs et des caractères supplémentaires vous ont permis d’ajouter votre propre style et votre personnalité à vos conversations. Mais parfois, 280 caractères ne suffisent pas et certaines nuances conversationnelles sont perdues. Donc, à partir d’aujourd’hui, nous testons une nouvelle fonctionnalité qui ajoutera une touche plus humaine à la façon dont nous utilisons Twitter – votre propre voix », lit-on dans l’annonce de Twitter. Pour le moment, il ne s’agit donc que d’un test. Mais la plateforme est visiblement déjà suffisamment confiance pour faire une annonce officielle sur son blog.

D’ailleurs, il y a deux raisons pour lesquelles ce format audio de Twitter pourrait faire un tabac. Sur les services de messagerie, le format audio est déjà très populaire. En effet, il est parfois plus pratique d’appuyer sur le micro et de parler que de composer un long message. Et comme Twitter est un service qui est très axé sur l’actualité, ce format audio pourrait aussi être une façon pour la plateforme de surfer sur le succès des podcasts, qui sont en train de devenir très populaires sur Spotify. On peut déjà imaginer comment les médias pourraient exploiter le nouveau format audio de Twitter pour créer de nouvelles façons de présenter l’actualité.