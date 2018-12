Twitter : un nouveau bouton permet de passer au flux chronologique

Si à l’origine, Twitter affichait les tweets du plus récent au plus ancien, comme la plupart des autres réseaux sociaux, cette plateforme a aussi décidé de passer à un flux régit par un algorithme qui choisit les contenus à afficher en fonction des centres d’intérêt de l’utilisateur.

Mais bien entendu, ce flux personnalisé par un algorithme n’a pas fait plaisir à tout le monde. Et au mois de novembre, l’entreprise a annoncé qu’il développait une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de basculer facilement entre ce flux personnalisé et le flux chronologique, qui affiche les publications des comptes suivis du plus récent au plus ancien.

La bonne nouvelle c’est qu’hier, Twitter a finalement lancé cette fonctionnalité sur iOS.

Comme vous pouvez le voir sur cette image partagée par la plateforme de microblogging, le bouton se situe sur le coin supérieur droit de l’application, et permet de basculer entre deux configurations pour le fil d’actualité : les Top Tweets et les derniers tweets.

New on iOS! Starting today, you can tap ✨ to switch between the latest and top Tweets in your timeline. Coming soon to Android. pic.twitter.com/6B9OQG391S

— Twitter (@Twitter) December 18, 2018