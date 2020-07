Twitter va bloquer les liens qui font la promotion de contenus haineux et violents

Durant la pandémie de coronavirus, Twitter a mis en place un bon nombre de nouvelles mesures. Il a d’abord annoncé une modification de sa politique avant de durcir celle-ci pour éviter que les fausses informations liées à la pandémie ne se propagent plus largement. Pour ce faire, il tente par exemple de lutter contre les théories du complot, dont celle qui relie le virus et la 5G.

Dans un autre registre, le réseau social s’attaque aux contenus haineux. Depuis des années, Twitter la réputation d’être une plateforme sur laquelle beaucoup d’utilisateurs se font harceler. Malgré des mesures régulières, cette dernière a encore du mal à se séparer de cette image qui lui colle à la peau.

Twitter a pris la décision de bloquer les liens qui renvoient vers des contenus haineux et discriminatoires. Jusqu’ici, le service bloquait les messages de ce genre, mais pas les liens, si bien que les utilisateurs pouvaient très bien contourner la modération en renvoyant vers d’autres sites web.

As we continue to address harmful content, we’ve updated our link policy:

1️⃣ Hateful conduct and violence are now link content categories that we may block

2️⃣ Accounts dedicated to sharing these types of links may be suspended

The full policy: https://t.co/G99F3M779b

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 28, 2020