Donald Trump partage une vidéo sur les fake news, Twitter l’identifie comme une fake news

Entre Twitter et Donald Trump, les relations ne sont plus au beau fixe depuis quelques semaines déjà. Le réseau social a épinglé deux messages du président américain avec l’étiquette « vérifiez les faits sur le vote par correspondance ». Autant dire que le politicien n’a pas apprécié et qu’il s’est empressé de réagir en demandant une régulation de la plateforme américaine. Piqué au vif, il a évoqué un nouveau décret visant à « réguler fortement ou fermer » les réseaux sociaux.

« Un bambin terrifié fuit un bébé raciste » : non

Dans ce contexte, Twitter continue d’appliquer sa nouvelle politique de signalement des fake news, une mesure qui n’a pas épargné Donald Trump —une fois de plus. Ce 19 juin, l’homme a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir un enfant blanc courir après un enfant noir. Un faux bandeau de la chaîne de télévision CNN a été affiché sous le montage, si bien qu’il est affiché : « Breaking News : Un bambin terrifié fuit un bébé raciste ».

Par la suite, on peut voir la réalité de la situation, à savoir que les deux enfants ont couru l’un vers l’autre pour se retrouver avec une embrassade avant de continuer à courir dans la même direction. La vidéo termine, assez ironiquement, en indiquant : « L’Amérique n’est pas le problème, les fake news ne sont ». À l’heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo d’une minute a été vue plus de 11,5 millions de fois.

L’objectif de la vidéo était de montrer que CNN, ennemi juré de Trump, partage des informations manipulées pour desservir le président. Sauf que le contenu est l’œuvre de @carpedonktum, autrement connu sous le nom de Logan Cook, un créateur de memes qui soutient l’homme politique et partage régulièrement des contenus sur le sub-reddit tristement polémique (et très raciste) r/The_Donald.

Twitter a appliqué ses règles en affichant l’étiquette « média manipulé » sous la vidéo. En cliquant sur cette dernière, on trouve des informations sur le fait que CNN n’a jamais affiché un tel bandeau ni réalisé un montage comme celui présenté en début de vidéo.

Le réseau social affiche également l’image des deux enfants en train de se faire une accolade, ajoutant : « La vidéo du reportage de CNN sur les bambins partagée par Trump est trafiquée, confirment les journalistes ».

Logan Cook a donc partagé un contenu sur les fake news… Tout en colportant une fake news —en toute conscience. Ce qui mérite bien de se faire épingler par Twitter.