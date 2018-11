Twitter veut donner moins d’importance au nombre de followers

Pour Jack Dorsey, le patron de Twitter, le nombre de followers sur la plateforme n’est pas si important qu’on le pense.

Comme le rapportait notre confrère Slashdot, lors d’une récente intervention adressée à un public indien, le CEO de la plateforme a expliqué que le nombre de followers sur Twitter ne devrait pas être la priorité des utilisateurs.

Il a admis que les développeurs de Twitter ont mis en avant ce nombre avec une grande police de caractère, puis sont passés à un autre problème, sans penser aux répercussions que cela aurait aujourd’hui sur la dynamique de la plateforme.

« La conséquence, c’est que nous avons mis tout l’accent, sans que cela soit notre intention, sur le nombre de followers », a déclaré Jack Dorsey. « Si ce nombre est affiché en grand et en gras, que veulent les gens ? Ils veulent le faire monter »

« Donc, lorsque vous ouvrez Twitter et que vous voyez que vous avez 5 followers, cela vous incite à augmenter ce nombre », a-t-il ajouté. « C’était peut-être valable il y a 12 ans, mais je ne pense pas que ce soit correct aujourd’hui. Je ne pense pas que ce soit le chiffre sur lequel vous devriez vous concentrer. Je pense que le plus important est le nombre de conversations significatives que vous avez sur la plate-forme. Combien de fois recevez-vous une réponse? »

Un changement de police qui peut avoir un impact significatif ?

Twitter n’a pas trainé pour modifier l’affichage du nombre de followers conformément aux souhaits de son CEO.

Comme le rapporte The Verge, Twitter a modifié l’affichage sur les profils afin de moins mettre l’accent sur le nombre de followers.

Un porte-parole a confirmé que l’intention est bien de mettre en avant certaines informations par rapport à d’autres via des changements de police.

A l’instar de Facebook et d’Instagram, Twitter essaie de faire le ménage sur sa plateforme. Et le fait d’encourager les utilisateurs à avoir des discussions importantes plutôt que de s’engager dans la course aux followers peut contribuer à assainir celle-ci.