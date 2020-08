Twitter veut lancer un nouveau compteur de citations

Actuellement, il y a deux façons de relayer une publication sur Twitter. Vous pouvez utiliser le retweet classique, ou alors vous pouvez utiliser la fonctionnalité « retweet avec un commentaire », qui vous permet d’ajouter un commentaire lorsque vous relayez la publication.

Visiblement, Twitter souhaite encourager cette intégration, qui permet de relayer une publication tout en ajoutant un commentaire ou un avis personnel au-dessus de celle-ci. Sur mobile, lorsque vous appuyez sur le compteur de retweet, qui compte les simples retweet ainsi que les retweet avec commentaire, la plateforme vous affiche deux onglets pour faire la distinction entre ces deux types d’interaction.

There’s now more to the conversation behind the Retweet count. On iOS, tapping into any Tweet, then tapping “Retweets” will show you the Retweets with comments. https://t.co/d18jK4FMvK — Twitter Support (@TwitterSupport) May 12, 2020

En même temps, l’onglet pour les retweets avec commentaires vous permet de savoir ce que les internautes ont écrit quand ils ont relayé une publication.

Et la prochaine étape pour favoriser les retweets avec commentaire pourrait être la création d’un nouveau compteur qui ne compterait que ce type d’interaction, sous les publications. Actuellement, Twitter affiche un compteur de retweet et de like sous les publications.

Un nouveau compteur à côté du Like et du retweet ?

Mais dans le cadre d’un test, la plateforme a ajouté un compteur de « retweet avec commentaire ». D’autre part, celle-ci veut utiliser un nouveau terme : quote, ou citation en français. En substance, ce compteur pourrait afficher le nombre de fois qu’une publication a été citée par les autres internautes.

Twitter testing quote tweet counts, formerly known as retweets with comments – https://t.co/z905KwvV62 pic.twitter.com/COUAapZwo2 — Digitallifestyleserve (@digitallifest10) August 9, 2020

« Il y a quelques mois, nous avons rendu les retweets avec commentaires plus visibles lorsque vous appuyez pour voir les retweets sur un Tweet », indique un porte-parole de Twitter qui est relayé par The Verge. « C’est disponible pour tout le monde. À présent, nous testons la possibilité de rendre les retweets avec commentaires accessibles directement sur le Tweet et dans la nouvelle langage (Citations) pour voir si cela les rend plus faciles d’accès et plus compréhensible. »

Pour le moment, il ne s’agit que d’un test. Et tous les tests qui ont été menés par Twitter n’ont pas fini par être déployés par la plateforme à tous les utilisateurs. Cependant, si le but de Twitter est d’encourager les interactions (au lieu d’encourager les utilisateurs à être passifs), alors cette fonctionnalité pourrait aider celui-ci à atteindre ses objectifs.

Tous les trimestres, Twitter annonce des hausses du nombre d’utilisateurs monétisables par jour. Et celui-ci attribue régulièrement ces succès aux efforts menés pour rendre la plateforme plus simple à utiliser.