Twitter : très forte hausse du nombre d’utilisateurs, mais les revenus plongent

Le nombre d’utilisateurs de Twitter continue d’augmenter. Et la pandémie, ainsi que d’autres événements externes, fait que de plus en plus de gens vont sur la plateforme de microblogging pour s’informer. Celle-ci vient d’annoncer ses résultats pour le second trimestre 2020. Durant cette période, le nombre d’utilisateurs journaliers monétisables (qui peuvent voir des publicités) a augmenté de 34 % en glissement annuel, passant à 186 millions de personnes. Entre le premier et le second trimestre, Twitter a ajouté 20 millions de nouveaux utilisateurs monétisables.

Dans un document publié par l’entreprise, il est indiqué que cette force croissance est principalement attribuée aux facteurs externes, comme le confinement, ainsi que les discussions sur le COVID-19 et d’autres événements. « Notre travail pour servir les conversations autour du COVID-19, pour aider les gens à trouver des sources d’informations fiables, pour mieux organiser et faire apparaître les nombreux sujets et intérêts qui amènent les gens sur Twitter, et des innovations telles que des soirées de visionnage virtuelles pour les lancements de films et des concerts virtuels, nous ont aidé à servir un plus large public », explique la plateforme. Cependant, celle-ci est convaincue que même sans ces événements, la croissance au second trimestre aurait quand même été forte puisque Twitter continue également de bénéficier des améliorations apportées à ses produits.

Twitter évoque également la popularité de sa fonctionnalité Topic, qui permet aux utilisateurs de suivre un sujet (au lieu de suivre un compte), afin de rester informé à propos de celui-ci. Le nombre de sujets que les utilisateurs peuvent suivre a été augmenté et actuellement, plus de 50 millions d’utilisateurs sur Twitter utilisent cette fonctionnalité.

Des revenus en baisse à cause de la COVID-19

Mais si la COVID-19 a contribué à augmenter le nombre d’utilisateurs par jour de Twitter, celle-ci fait aussi plonger ses revenus publicitaires. Durant le second trimestre, l’entreprise a généré 683 millions de dollars, soit une baisse de 19 % par rapport au second trimestre 2019. D’après Twitter, la reprise de la demande en publicités a été « modérée ».

« Les coûts et dépenses totaux ont augmenté de 5% d’une année à l’autre pour atteindre 807 millions de dollars, alors que nous continuons d’équilibrer la croissance ciblée des effectifs avec une réduction supplémentaire des investissements moins prioritaires, ce qui se traduit par une perte d’exploitation de 124 millions de dollars », annonce l’entreprise.