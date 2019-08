Twitter veut vous laisser suivre des centres d’intérêt comme on suivrait des comptes

Parfois, il arrive sur Twitter qu’on ait envie de suivre des sujets en particulier, comme sur Instagram. Mais malheureusement, cette fonctionnalité n’existe pas sur la plateforme de microblogging.

La bonne nouvelle, c’est que Twitter envisage de créer celle-ci. A partir d’aujourd’hui, la plateforme va commencer à tester cette petite nouveauté. Celle-ci vous permettra de suivre des centres d’intérêt comme des équipes sportives ou des célébrités, ainsi que des séries. De ce fait, les tweets sur les sujets que vous choisissez de suivre s’insèreront dans votre timeline, et se mélangeront avec les publications des comptes que vous suivez. Twitter choisira ces publications à insérer dans la timeline grâce à de l’intelligence artificielle. Et dans le cadre des premiers tests, seules les informations sur des équipes sportives pourront être suivies. De plus, cela ne sera possible que sur l’application Android de Twitter.

Twitter veut améliorer votre veille

Comme je l’indiquais en début de cet article, la fonctionnalité testée par Twitter n’est pas sans rappeler celle d’Instagram, qui permet de suivre des hashtags depuis deux ans. Néanmoins, d’après nos confrères de The Verge, même après les tests, Twitter envisage de limiter sa fonctionnalité à seulement certains types de centres d’intérêt.

En tout cas, pour la plupart des gens, cette nouveauté pourrait rendre Twitter encore plus utile dans le cadre d’une veille. D’ailleurs, en plus de ce test, la plateforme envisagerait également de créer une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’avoir des flux adjacents au fil d’actualité principal avec du contenu différent, par exemple pour avoir un espace dédié à un sujet précis et qui est facilement accessible.