Twitter vous permettra de limiter ou bloquer les réponses à une publication

Depuis quelques années, Twitter essaie de rendre les conversations sur sa plateforme moins toxiques. Par exemple, il y a un an, la plateforme de microblogging a lancé une fonctionnalité pour dissuader les utilisateurs veulent enfreindre son règlement : lorsqu’un tweet est supprimé à cause d’un abus, Twitter le fait savoir aux autres utilisateurs par le biais d’un message qui est affiché pendant 14 jours.

Aujourd’hui, nous apprenons également que Twitter développe une fonctionnalité qui permettra de bloquer ou de limiter les réponses aux publications.

Comme le rapporte le site The Verge, cela a été révélé par Twitter au CES de Las Vegas.

Twitter veut offrir trois nouvelles options aux utilisateurs, en plus de l’option classique qui permettra à n’importe qui de répondre :

Avec ces nouvelles options, une personne qui veut éviter les commentaires de trolls pourra prendre des mesures moins radicales que de rendre un compte privé.

Bien entendu, si vous limitez les réponses, cela n’empêchera pas un troll de vous mentionner ou de commenter votre publication via d’autres moyens. Cependant, cela devrait avoir son effet.

Mais cette nouveauté n’aura probablement pas que des avantages. Comme l’a souligné le site TechCrunch, les nouvelles options que Twitter veut proposer pourraient par exemple être utilisées par Donald Trump pour empêcher les réponses critiques vis-à-vis des politiques de Washington.

Twitter’s new reply blockers could let Trump hide critics https://t.co/aAvnmoqaVh by @joshconstine pic.twitter.com/Omdk6JoJYy

— TechCrunch (@TechCrunch) January 8, 2020