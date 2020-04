Tyler Rake sur Netflix : la suite serait déjà imminente

Attention, l’article suivant contient des spoilers (légers) sur le film Tyler Rake, diffusée sur Netflix. Arrêtez donc votre lecture si vous ne voulez rien savoir…

Chris Hemsworth, comme d’autres Avengers avant lui, a tenté sa chance pour briller en dehors de la saga du Marvel Cinematic Universe. Le film nommé Tyler Rake (Extraction en version originale) est disponible sur Netflix depuis quelques jours. Comme on vous l’a expliqué dans notre critique, il s’agit d’un bon divertissement mais qui ne révolutionne pas vraiment le genre du film bourrin. A la différence d’un Chris Evans (Captain America) absolument brillant dans A couteaux tirés, on ne pensait pas vraiment revoir l’acteur de Thor dans ce rôle de mercenaire. Et pourtant…

Tyler Rake, une franchise pour Chris Hemsworth ?

En effet, alors que le film est seulement disponible depuis le 24 avril, de très sérieuses d’une suite commencent déjà à circuler. Interrogés par Collider, le réalisateur Sam Hargrave et son producteur Joe Russo (Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame notamment) affirment que la porte serait déjà grande ouverte à une suite.

Selon eux, Netflix aurait été particulièrement satisfait du film. Surtout, Joe Russo, espère pouvoir créer une franchise tout simplement, comme il l’explique avec simplicité.

Mon frère [Anthony] et moi aimons créer des franchises, nous aimons la narration sérialisée. Je pense qu’on peut faire des choses intéressantes avec les personnages à mesure qu’on approfondit leur histoire.

L’idée de capitaliser sur le charisme de Chris Hemsworth ne gâche sans doute rien à l’idée. Pour l’instant, les choses en seraient encore au stades des discussions préliminaires et rien ne semble complètement acté. Mais on imagine bien qu’avec la fin ouverte que propose le film, durant laquelle on ne sait pas vraiment si Tyler Rake est en vie ou non, la voie semble déjà toute tracée.