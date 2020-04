Tyler Rake, le nouveau film Netflix avec Chris Hemsworth se dévoile en bande-annonce

Chris Hemsworth peut-il encore jouer autre chose que Thor ? L’acteur, que l’on serait tenté de résumer à son rôle de dieu du Tonnerre dans le Marvel Cinematic Universe pour les dernières années, se lance pourtant ailleurs, chez Netflix. Un nouvel essai alors que lorsqu’il s’éloigne d’Asgard, il a plutôt enchaîné les échecs ces dernières années, entre SOS Fantômes, Men in Black, ou Blanche-Neige et le Chasseur. Il est plus que temps pour Chris Hemsworth de commencer à envisager la suite, puisque un jour ou l’autre, il devra tourner de la page de Marveil. L’acteur se (re)lance donc avec Tyler Rake (Extraction en VO), un film qui s’annonce pour le moins explosif si on en croit la nouvelle bande-annonce.

Tyler Rake, un film bourré d’action pour Chris Hemsworth

C’est donc Netflix qui vient de révéler la bande-annonce du film dans lequel on trouve Chris Hemsworth face à la caméra et les frères Russo (Joe et Anthony), réalisateurs d’Avengers: Endgame, en tant que producteurs exécutifs. Le réalisateur du film est lui aussi un ancien de Marvel puisqu’il s’agit de Sam Hargrave, ancien cascadeur et notamment doublure de Chris Evans (Captain America).

Dans l’histoire de ce film, Chris Hemsworth incarne Tyler Rake, un mercenaire qui se lance dans la mission la plus dangereuse de sa carrière. Il doit en effet retrouver le fils d’un criminel qui a été kidnappé.

La bande-annonce promet déjà un film bourré d’action (normal au vu du CV du réalisateurs) et fort en émotion pour Chris Hemsworth et les téléspectateurs.

A noter que du côté du casting, on trouve aussi David Harbour, l’acteur de Stranger Things qui joue dans Black Widow.

La mise en ligne sur Netflix est prévue pour le 24 avril prochain. D’ici-là, on vous laisse découvrir la bande-annonce ci-dessous.