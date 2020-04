Tyler Rake (Extraction) sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur le film Tyler Rake (Extraction en VO), disponible sur Netflix depuis le vendredi 24 avril. Si vous ne l’avez pas encore vu, mieux vaut sans doute regarder la bande-annonce et arrêter votre lecture.

Chris Hemsworth vaut-il quelque chose comme acteur au-delà de son rôle de Thor dans la saga Avengers ? Comme beaucoup d’acteurs, il est devenu quasi prisonnier de son rôle emblématique et le reste de sa filmographie durant les dernières années n’est pas vraiment à son avantage. A la façon d’un Chris Evans (Captain America) qui multiplie les projets comme Defending Jacob, Chris Hemsworth prend des risques. On ausculte le dernier en date : Tyler Rake.

Tyler Rake, pour les mordus d’adrénaline

Le dernier film de Chris Hemsworth se dévore donc sur la plateforme de streaming Netflix. Il y incarne un mercenaire désabusé qui est chargé de récupérer le fils d’un baron de la drogue. Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Il se retrouve dans la mégalopole de Dacca (Bangladesh), à tenter d’échapper à une très grande partie de la population, dont l’armée et la police qui tentent de l’attraper.

Que vaut le résultat ? Honnêtement, avec Tyler Rake, ni Netflix ni Chris Hemsworth ne prennent de risques au niveau du scénario, tant celui-ci sent le réchauffé. Mais, c’est du côté de la réalisation que l’on découvre des choses plus surprenantes, avec un recours plutôt bien pensé aux flashbacks pour développer les personnages et surtout une capacité à jouer sur la violence qui peut se révéler parfois choquante. Certaines scènes ne sont clairement pas destinées aux esprits sensibles. Si l’issue du film ne fait guère de doute, on regrettera surtout au final les longueurs souvent non nécessaires, et qui pèsent sur une copie d’ensemble acceptable. On notera toutefois la très bonne performance du jeune Rudhraksh Jaiswal qui incarne à merveille un jeune homme complètement déboussolé alors que son monde vole en éclats. On saluera aussi un premier résultat plus qu’acceptable pour le réalisateur Sam Hargraves, qui réussit à faire sentir sa touche, avec des plans-séquences particulièrement efficaces.

Avec Tyler Rake, Chris Hemsworth n’a pas mis la main sur le nouveau rôle de sa vie malgré une impressionnante démonstration athlétique. Mais, en cette période de confinement, vous pourriez trouver pire à voir pendant 2 heures.