Ubble lève 10 millions d’euros pour développer son outil de vérification d’identité en ligne

La jeune pousse française fondée en 2018 par Juliette Delanoe, Francois Wyss et Nicolas Debernardi, a réussi son tour de table en amorçage en accueillant dans son capital deux investisseurs, Partech et Breega avec un financement à hauteur de 10 millions d’Euros. Elle a aussi à cette occasion conclu un partenariat avec Bpifrance.

« Cette nouvelle levée de fonds et ce projet avec Bpifrance sont pour nous un pas supplémentaire dans la conquête du marché européen de la vérification d’identité. Nous confirmons notre volonté de devenir un leader de la Tech française et européenne : alliant technologie de pointe, conformité aux réglementations françaises et européennes et respect des données utilisateurs » déclare Juliette Delanoe, cofondatrice.

Sa technologie est basée sur le « live streaming video » et l’IA pour aider les entreprises à vérifier l’identité d’une personne. Elle permet d’éviter la fraude d’identité. La personne objet de la vérification doit envoyer une vidéo de son visage et de sa pièce d’identité. Cette vidéo fait l’objet d’une analyse avec des algorithmes et est ensuite validée par les experts d’Ubble.

Grâce à son partenariat avec Bpifrance, elle essaie d’intégrer sa solution dans le cadre de prêts bancaires consentis à des entreprises dans le cadre de la crise du Covid-19.

Des clients importants et une ambition européenne

À l’origine ce système de vérification était essentiellement destiné aux Fintech mais son service va finalement s’étendre à divers secteurs privés ou publics. Il pourrait notamment trouver une utilisation dans le secteur de la location, des transports, ou de la santé. Elle compte notamment parmi ses clients Carrefour Banque, Sofinco et la néobanque Kard.

La société affirme respecter les lois européennes concernant le traitement des données personnelles et plus particulièrement le RGPD. Sa solution paraît plus originale que ses concurrents avec sa capture vidéo en direct et elle espère ainsi trouver sa place sur ce marché. Elle ambitionne d’ailleurs de rendre son outil de vérification d’identité «amusant», «interactif» et «agréable pour tout le monde».

Elle envisage d’ailleurs de développer sa solution au niveau européen et souhaite également recruter une quinzaine de collaborateurs en marketing.