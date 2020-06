Startups : le récapitulatif des levées de fonds de la semaine

La semaine dernière, Presse-citron a dressé un bilan du marché des healthtech, l’un des secteurs sur lequel les startups ne connaissent pas la crise. Il faut dire que les mentalités ont beaucoup évolué et un nombre conséquent d’investisseurs ont finalement décidé de se tourner vers ces jeunes pousses à l’avenir tout tracé. Les mois de mai et de juin ont été sous le signe des levées de fonds, alors que des records ont été enregistrés dans les rondes de financement.

Dans notre récapitulatif de la semaine au sein des startups françaises (un nouveau rendez-vous sur Presse-citron que vous allez pouvoir suivre de façon hebdomadaire), le paysage de la French Tech a été fortement dynamisé par un autre secteur en pleine croissance : les fintech. Les startups Swile et Memo Bank ont accéléré leur développement, et représentent la majorité de l’argent frais levé ces sept derniers jours.

Les 10 levées de fonds à retenir cette semaine

C’est dans ce contexte que les startups françaises ont levé cette semaine plus de 124 millions euros répartis sur un total de 14 investissements. Ce montant est donc marqué par une forte hausse comparé à la semaine dernière. Les domaines sont assez hétéroclites même si les services destinés aux entreprises semblent toujours très appréciés et que l’on voit réapparaître des acteurs du tourisme. Voici notre récapitulatif des 10 levées de fonds principales :

Swile (ex Lunchr) lève 70 M€ Cette jeune pousse compte plus de 8.000 entreprises clientes et 210.000 employés qui utilisent son service au quotidien de tickets-restaurant dématérialisés. En position de challenger, elle pourrait occuper 10% de ce marché d’ici la fin de l’année, contre 7% actuellement. Malgré la résistance des acteurs historiques, ce domaine semble avoir un bel avenir devant lui. C’est certainement la raison pour laquelle les investisseurs comme Index Ventures, Idinvest Partners et Bpifrance Investissement continuent de suivre Swile en injectant cette somme. Avec cette levée de fonds et le changement de nom qu’elle a opéré en mars dernier, la startup souhaite diversifier son activité en s’étendant aux domaines des titres cadeaux et de la mobilité.

Memo Bank lève 20 M€ Memo Bank, initialement une néo-banque plus connue sous le nom de Margo Bank, obtient son autonomie en décrochant son agrément d’établissement de crédit. Grâce à celui-ci, elle devient un établissement de crédit à part entière et n’a plus besoin de demander de l’aide à un acteur extérieur pour accorder des prêts bancaires. Une bonne nouvelle et un avantage très appréciable, notamment pour venir en aide à ses clients – principalement des PME – en période de crise. Avec cette levée de fonds, elle obtient le soutien de BlackFin Capital Partners, Daphni et Bpifrance Investissement. Elle ambitionne d’étendre son activité à d’autres territoires européens.

Ubble lève 9 M€ Spécialisée dans la vérification d’identité en ligne, la jeune pousse voit entrer dans son capital Partech et Breega dans le cadre d’un tour de table en amorçage. Elle a également conclu à cette occasion un partenariat avec Bpifrance. Sa technologie est basée sur le streaming vidéo et l’IA pour aider les entreprises à vérifier l’identité d’une personne. Elle souhaite recruter une quinzaine de collaborateurs et ambitionne de s’ouvrir au marché européen.

Et aussi…

Storelift lève 5 M€ Cette jeune pousse développe un concept de magasins de proximité connectés et autonomes. La startup qui déclare vouloir respecter les données personnelles du consommateur souhaite développer ses magasins et cette technologie sur le territoire français. Api.video lève 4.9 M€ Cette startup propose aux entrepreneurs de créer facilement des vidéos pour leur communication via sa plateforme. Elle souhaite agrandir son équipe et se développer à l’international. Rise up lève 4 M€ Cette startup aide les entreprises dans la mise en œuvre de formations, qu’elles soient en présentiel ou en e-learning. La Révolution Champignon lève 2.5 M€ Anciennement « Pleurette », cette jeune pousse est spécialisée dans la production et la vente de champignons biologiques, soit bruts, soit transformés. Vybe lève 2.2 M€ Cette jeune pousse veut créer une néo-banque à destination des 13-18 ans. Le lancement officiel est prévu pour septembre 2020. Okarito lève 2.1 M€ Cette entreprise a créé une plateforme de gestion des déplacements professionnels. Il s’agit ici de sa première levée de fonds. Explora Project lève 1.7 M€ Évoluant dans le domaine du tourisme, cette jeune pousse propose des expéditions guidées partout en Europe dans une démarche écoresponsable.

