Uber et Lyft s’allient pour stopper les revendications des chauffeurs

À l’approche de la potentielle loi américaine AB-5 visant à reconnaître les chauffeurs VTC comme des employés et non des indépendants. Les deux principaux concernés Uber et Lyft prennent les choses en main pour éviter que cette loi ne passe. Un tel projet de loi pourrait considérablement augmenter les charges salariales de ces entreprises en impactant directement leur santé financière.

Pour parvenir à leur fin, Lyft et Uber vont dépenser 30 millions de dollars chacun afin de financer une initiative qui pourrait permettre de conserver le statut actuel des chauffeurs, sans les déclarer comme des employés. C’est un tout cas ce qu’explique le New York Times. Un porte-parole de Lyft confie à TechCrunch : « Nous travaillons à l’élaboration d’une solution qui offre aux conducteurs des protections solides, notamment une garantie de revenu, un système d’avantages sociaux, sans compromettre la flexibilité que les conducteurs nous disent apprécier énormément ».

Uber et Lyft proposent des initiatives

Afin de proposer quelques initiatives, Uber présente une éventuelle politique qui consisterait à assurer un salaire minimum de 21 dollars par heure en activité à ses chauffeurs. Quant à Lyft, l’entreprise se dit prête à inclure une protection pour les accidents du travail, ainsi que des congés et arrêts maladie payés, pour le chauffeurs qui passent plus de 20h par semaine en course.

Gig Workers Rising, une organisation chargée de soutenir les livreurs, chauffeurs, et autres travailleurs en rapport avec une plateforme numérique, s’indigne devant ces propositions. Lauren Casey, une des membres de cette organisation, a déclaré : « Tout ce qu’offrent Uber et Lyft est insultant pour les conducteurs ». Elle estime également que ces deux géants commencent à trembler devant la colère de leurs chauffeurs : « Ce n’est pas nouveau. Tout ce qu’ils ont fait depuis l’introduction de l’AB-5, c’est propager la désinformation et la peur. Cela nous montre qu’Uber et Lyft sont inquiets. Les pilotes s’organisent et se battent pour AB-5 depuis des mois et cela fonctionne. »

La loi AB-5 qui a déjà été adopté par l’État de Californie devrait garantir aux travailleurs quelques avantages sociaux comme le droit au salaire minimum, des indemnisations en cas d’accident, tout en offrant le statut d’employé et non d’auto-entrepreneur. Ces changements pourraient bouleverser les modèles économiques de ces deux entreprises, en impactant leurs résultats nets.