Uber – Lyft : ces choses à savoir si vous voulez vous lancer [2/2]

Un chauffeur américain, qui travaille à la fois pour Uber et Lyft, s’est confié à nos confrères du site Bloomberg, comme on vous l’expliquait déjà hier. Bien sûr, tous ces conseils ne peuvent pas s’appliquer exactement à la lettre de ce côté-ci de l’Atlantique. Mais on a décidé de les compiler pour vous afin que vous ayez quelques astuces / éléments indispensables en tête à l’heure de vous glisser derrière le volant.

6 – L’hygiène ça compte aussi pour la voiture

On le sait, dans beaucoup de métiers et même dans la vie en général, une bonne hygiène personnelle est quelque chose d’important. Mais selon ce chauffeur, cela prend une dimension supplémentaire comme chauffeur VTC. Les éventuels pourboires et la note attribuée par un passager dépendent ainsi beaucoup de la propreté de la voiture. Pensez aussi à avoir un chargeur et pourquoi pas une bouteille d’eau à disposition.

7 – Conduisez intelligemment jusqu’au bout

C’est un critère qui n’est pas forcément connu des passagers. A vrai dire, on a un doute si c’est disponible en France sur Uber ou si ses concurrents dans l’Hexagone le proposent. Mais les chauffeurs aux États-Unis peuvent indiquer leur adresse personnelle quand ils veulent rentrer chez eux. Cela permet d’avoir accès à des courses sur l’itinéraire. Plutôt pratique.

8- Uber Pool, une rentabilité très limitée

Pour les passagers qui ne sont pas trop pressés et ne rechignent pas à l’idée de partager leur véhicule, Uber Pool est bien sûr idéal. Mais côté conducteur, l’équation est beaucoup moins attractive, notamment d’un point de vue financier ou même pratique.

9 – Conduire et faire des rencontres, est drôle et agréable (la plupart du temps)

Au vu de la liste des différents paramètres mis en avant, on pourrait s’interroger sur les avantages de cette activité. Mais ce chauffeur note surtout que cela lui a permis de sortir de sa coquille, de parler plus facilement à des étrangers… A moins bien sûr que le passager ne demande à ce que son conducteur soit silencieux !