Uber permet désormais à ses chauffeurs de fixer le prix de la course

Cette semaine, Uber a présenté une nouvelle fonctionnalité qui permettrait à ses chauffeurs de fixer leurs propres tarifs. Cette décision a été prise pour démontrer au gouvernement américain que les chauffeurs sont bel et bien des entrepreneurs indépendants, et en aucun cas des employés. Pour le moment, cette option est testée en Californie.

De ce fait, les chauffeurs Uber qui transportent des passagers depuis les aéroports de Santa Barbara, Palm Springs et Sacramento peuvent désormais facturer jusqu’à cinq fois le tarif fixé par la compagnie, a déclaré Uber. Cette année, la Californie a mis en place une nouvelle loi qui a pour objectif d’améliorer les conditions de travail des chauffeurs VTC. Uber montre l’exemple en déclarant : « Nous faisons maintenant un premier test de changements supplémentaires qui donneraient aux conducteurs un plus grand contrôle sur les tarifs qu’ils facturent aux usagers ».

Uber fait les efforts demandés

Cette nouvelle option sera mise en test dès la semaine prochaine. Cette fonctionnalité permet de multiplier le prix d’une course par 5, mais permet également de proposer des courses en dessous du prix de Uber. Ce qui peut permettre aux chauffeurs de proposer des prix plus bas lorsque Uber les augmente automatiquement en cas de forte demande. Dans un premier temps ces premiers tests se concentrent uniquement autour de ces 3 aéroports, mais il se pourrait que le géant déploie cette option à l’ensemble du pays et progressivement au monde entier.

Uber prévoit encore de lancer d’autres améliorations de ce type pour répondre à la nouvelle loi. Depuis début janvier, les clients californiens voient désormais une estimation du prix de la course plutôt qu’un prix fixe. D’autres changements sont à prévoir dans un premier temps aux États-Unis, et potentiellement dans le reste du monde, en Europe, voire peut-être même en France.