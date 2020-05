Uber tenterait d’acquérir son concurrent Grubhub (pour les livraisons de repas)

Si de nombreux acteurs de la tech ont bien tenu face à la crise, Uber a été lourdement affecté étant donné la baisse de la demande pour son service de VTC. Néanmoins, en plus des VTC, Uber propose également un service de livraison de repas, Uber Eats. Et celui-ci a vu une augmentation de la demande.

Comme le rapporte le site The Verge, Uber a observé une baisse de 80 % sur les VTC tandis qu’Uber Eats a observé une augmentation de 89 % en glissement annuel. Et visiblement, Uber a l’intention de mieux se positionner sur le marché des livraisons de repas en faisant l’acquisition de l’un de ses concurrents : Grubhub.

Grubhub est l’un des principaux concurrents d’Uber Eats aux États-Unis. Et selon un article publié cette semaine par Bloomberg, Uber serait actuellement en discussion avec Grubhub en vue d’une potentielle acquisition qui pourrait être annoncée dès ce mois de mai. Mais à ce stade, les négociations peuvent aussi ne pas aboutir et comme d’habitude, la rumeur est encore à considérer avec une extrême prudence.

Uber voudrait mieux se positionner sur la livraison de repas

Cité par Bloomberg, un représentant de Grubhub a déclaré : « La consolidation pourrait avoir du sens dans notre secteur et, comme toute entreprise responsable, nous recherchons toujours des opportunités de valorisation. Cela dit, nous restons confiants dans notre stratégie actuelle et nos récentes initiatives pour soutenir les restaurants dans cet environnement difficile. »

Une acquisition de Grubhub permettrait à Uber Eats de mieux faire face à un autre acteur, DoorDash, sur le marché américain. D’après une étude de Second Measure en 2019, relayée par CNBC, DoorDash était le leader américain, avec une part de marché de 35 %. Les parts de GrubHub et d’Uber Eats auraient été de 30 % et de 20 %. Bien entendu, ces chiffres peuvent ne plus être pertinents étant donné les importants changements provoqués par la pandémie au premier trimestre. Mais en faisant cette acquisition, Uber pourrait ainsi passer de la troisième place aux États-Unis, à la première place.