Pourquoi Uber teste un abonnement mensuel qui rassemble tous ses services

Si Uber avait déjà testé un système d’abonnement concernant son service de VTC il y a quelques mois, c’est la première fois que le groupe américain expérimente cette nouvelle offre. Pour l’instant, le test a lieu aux États-Unis, si bien que l’on ne sait pas s’il sera un jour déployé plus largement et si les utilisateurs européens pourront en profiter ou non.

Quels avantages pour Uber ?

Comme l’indique TechCrunch dans un article sur le sujet, le média américain avait déjà repéré des captures d’écran montrant l’application Android d’Uber. Sur celles-ci, l’on pouvait alors apercevoir des connexions entre le service de VTC et Uber Eats.

Dans cette même logique, ce test donne naissance à un abonnement mensuel proposé à 24,99 dollars par mois. Pour ce tarif, les utilisateurs peuvent bénéficier de plusieurs avantages, dont la livraison gratuite pour les repas au-delà d’un montant défini, certaines courses JUMP gratuites ainsi que des remises sur les courses en Uber.

À ce sujet, un porte-parole d’Uber a déclaré à TechCrunch : « Des repas aux roues [aux moyens de transport, NDLR], en passant par tout ce qui se trouve entre les deux, nous sommes toujours à la recherche de moyens de faire d’Uber l’option à privilégier pour vos besoins quotidiens ». C’est donc la première fois que le groupe américain se lance dans une telle expérience, un test qui pourrait lui rapporter gros puisqu’il présente quelques avantages indéniables. En effet, si la marque venait à déployer une telle offre, elle pourrait espérer fidéliser très largement sa clientèle qui prendrait l’abonnement pour profiter des bénéfices proposés. De la même façon, elle pourrait espérer que certains de ses utilisateurs dépensent plus dans cet abonnement que ce qu’il le ferait habituellement pour l’un de ses services chaque mois.

Pour rappel, Uber propose déjà le Ride Pass, un abonnement mensuel à 25 dollars qui est disponible dans quelques villes américaines depuis quelques mois. Avec celui-ci, les utilisateurs peuvent effectuer des courses en VTC à des tarifs plus accessibles.