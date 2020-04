Uber va envoyer des millions de masques à ses chauffeurs et livreurs

Cette semaine, Uber a annoncé que des millions de masques allaient être livrés à leurs chauffeurs et livreurs du monde entier. Mais alors pourquoi Uber parvient-elle à déclarer cela quand nous savons que certains professionnels de santé ne portent pas encore de masques ?

Selon les informations du blog de l’entreprise, une première commande devrait provenir d’une société chinoise qui habituellement est spécialisée dans les pièces électroniques, mais qui a choisi de stopper son activité pour se concentrer sur les masques. Uber a déclaré que la première livraison a été expédiée à New York, l’une des villes au monde où le COVID-19 est le plus présent.

On peut lire sur le blog Uber : « Nous avons commandé des dizaines de millions de masques supplémentaires et nous nous attendons à ce qu’ils arrivent dans d’autres villes et régions du monde dans les semaines à venir ». Il est également précisé que les stocks sont grandement limités, puisque les professionnels de santé sont évidemment prioritaires.

Si la population américaine ne réclame plus de masque puisque la grande partie est désormais confinée, Uber a remarqué que la livraison de repas à domicile a explosé avec le confinement. C’est pourquoi l’entreprise américaine cherche par tous les moyens à protéger ses livreurs. Selon Reuters, le nombre de décès aux États-Unis est désormais de 15 700.

Par ailleurs, Uber a déclaré au début du mois qu’il commencerait à envoyer gratuitement des sprays désinfectants pour voitures à ses chauffeurs aux États-Unis.

Pour rappel la branche VTC de l’entreprise est très lourdement impactée par la pandémie. Selon les données de SuperFly, qui réalise régulièrement des relevés anonymisés auprès de ses 20 000 utilisateurs, les trajets Uber ont chuté de 94 % au cours des quatre dernières semaines sur le territoire américain. C’est pourquoi il est vital pour Uber de miser sur la livraison de repas à domicile, et de prendre les mesures nécessaires pour cette activité puisse perdurer.