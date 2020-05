Uber vient au secours de Lime en menant un tour de table à 170 millions de dollars

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont vu leurs activités réduire drastiquement —voir se stopper durant plusieurs semaines ou mois. C’est le cas des startups de trottinettes électriques, car beaucoup d’entre elles ont été dans l’obligation de suspendre leurs activités afin d’aider au respect du confinement et de s’assurer de la sécurité de leurs employés et collaborateurs.

La startup américaine Lime est dans ce cas et connaît une période financière difficile. Toutefois, elle a pu compter sur le soutien d’Uber qui a mené un tour de table afin d’aider la jeune pousse. Comme évoqué précédemment, ce dernier a permis à Lime de lever un montant de 170 millions de dollars, un objectif atteint grâce à la société de VTC, mais également d’Alphabet —maison mère de Google et Bain Capital Ventures.

Avec un tel montant, Lime serait désormais valorisé 400 millions de dollars contre 2,4 milliards de dollars en février 2019, ce qui laisse à supposer qu’elle a bel et bien perdu son statut de licorne.

Du changement chez Jump

Ce n’est pas la première fois que Lime suscite l’intérêt d’Uber, car l’entreprise faisait déjà partie des premiers investisseurs de la startup. Toutefois, les deux parties sont également en concurrence, car la société de VTC a fait l’acquisition de Jump en 2018, suite à quoi elle a lancé sa propre flotte de trottinettes électriques (en plus de ses vélos).

Toutefois, il est prévu qu’Uber et Lime lient les deux services, si bien que les trottinettes Jump intégreront l’application Lime. Les équipes opérationnelles de Jump devraient aussi rejoindre celles de la jeune pousse de façon à finir par être absorbées. Il est encore difficile de savoir dans le détail comment et si les deux services finiront par fusionner totalement. On ne sait pas encore non plus si une telle activité mènera sur un rachat de Lime par Uber.

Ce changement chez Lime mène aussi le responsable mondial des opérations et de la stratégie, Wayne Ting, au poste de CEO. Le président Brad Bao garde toutefois son siège de président.