Uber vient en soutien à Lime, et pourrait même racheter la startup

En cette période de crise sanitaire, les services de trottinettes électriques comme Lime, Bird, Voi ou encore Dott, ont dû mettre de côté leurs véhicules afin d’éviter de propager davantage le virus. Pourtant on a pu voir que ces startups n’ont pas perdu de temps et ont bien exploité ce confinement. Lime a racheté l’entreprise de skateboards électriques Boosted, alors que Bird a retravaillé sur la sécurité de ses trottinettes.

Aujourd’hui, un rapport de The Information dévoile le plan d’Uber à propos de Lime. Le géant du VTC et de la livraison de repas à domicile a mis en place une collecte de fonds avec un objectif de 170 millions de dollars pour soutenir Lime dans cette période compliquée. Au cours de cette collecte, Uber aurait déjà investi 85 millions de dollars de sa poche.

Cependant, cette levée de fonds va largement impacter la valeur de la startup. En effet, alors que Lime celle-ci était évaluée à 2,4 milliards de dollars en 2018, elle n’en vaudrait aujourd’hui plus que 510 millions, soit une baisse de 79%. De plus, suite à cette initiative, Uber pourrait racheter Lime entre 2022 et 2024. Cela signifierait que les trottinettes Uber seraient intégrées au service Lime.

Pour le moment, ni Uber ni Lime n’ont tenu à émettre un commentaire à ce sujet. Rappelons que ce n’est pas la première fois que Uber investit dans Lime. En 2018, lors d’une levée de fonds, Uber avait injecté 335,1 millions de dollars dans la startup. Uber a également racheté le principal concurrent de Lime : Jump.

Si tout semble sourire à Uber, il est important de rappeler que les activités du géant sont également bien impactées par la pandémie. L’ampleur des dommages causés par le COVID-19 sur les activités d’Uber ce trimestre devrait être révélée prochainement, lorsque la société publiera ses résultats le 7 mai prochain.

Selon les données de SuperFly, qui réalise régulièrement des relevés anonymisés auprès de ses 20 000 utilisateurs, les trajets Uber ont chuté de 94 % au cours des quatre dernières semaines sur le territoire américain.