Uber vous permettra de louer une trottinette électrique via son appli

Uber s’associe à l’entreprise de location de trottinettes électriques Lime pour offrir un mode de transport non conventionnel et « vert » au monde entier.

Uber veut évoluer en maître et s’imposer comme la référence dans la location de tous types de transports. Le géant du VTC va intégrer prochainement, au sein de son application, une plateforme de location de trottinettes électriques, et ce, peu après avoir conquis le marché de la location de vélos électriques avec Jump.

La manœuvre ? Uber s’est lié à Google (Ventures) en investissant 335 millions de dollars dans Lime aux côtés d’Alphabet, la société mère de Google, a annoncé Toby Sun, l’un des dirigeants de Lime. Avec ces nouveaux investisseurs, la valorisation de Lime dépasserait un milliard de dollars.

À qui le marché ?

La start-up américaine Lime, fondée il y à 18 mois dans la Silicon Valley par un ex-cadre d’Uber, permet aux utilisateurs de louer des trottinettes éparpillées dans les villes et de les déposer où ils le veulent. Grâce à ces deux nouveaux investisseurs, la flotte de trottinettes Lime va s’accroître de plusieurs dizaines de milliers de deux roues.

La firme créée par Travis Kalanick (viré de celle-ci en juin 2017) se voit conquérir un marché en expansion où elle pourrait gagner rapidement en part de marché en adoptant une stratégie efficace. A l’instar de Bird en Californie, start-up devenue « licorne », Uber pense avoir un coup à jouer à l’échelle mondiale. La concurrence entre Lime et Bird risque d’être animée, a fortiori dans une société en pleine mutation où les notions d’éco-responsabilité deviennent primordiales.

Dernier atout, le côté ludique de l’engin. La trottinette, et, qui plus est électrique est une forme de mobilité novatrice, amusante… et même reposante.

Bien malin celui qui saura dire à qui reviendra le monopole sur le marché de la mobilité « propre ».