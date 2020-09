Un algorithme s’occupe de trier les patients à l’hôpital

L’hôpital général de Nancy a été un des établissements sanitaires les plus touchés par la crise du Covid-19, et les urgences ne sont toujours pas réellement sorties de la crise. Afin de les aider à mieux gérer l’arrivée de nouveaux patients, la direction de l’hôpital a donc mis en place ce lundi un algorithme, basé sur les travaux de médecins canadiens.

Il devrait permettre de rediriger rapidement les patients vers des structures partenaires. Ainsi, le temps d’attente aux urgences devrait nettement diminuer. Si ce changement semble être de taille, il n’est pas une révolution non plus. Ces derniers seront toujours accueillis aux urgences par un membre du personnel soignant de l’hôpital, qui posera quelques questions sur leurs états de santé afin que l’algorithme décide si le patient peut être admis aux urgences ou si son cas nécessite d’être transféré dans un autre secteur.

Un système qui a fait ses preuves

Si ce système est tout nouveau en France. La mise en place d’un algorithme pour gérer le flux des patients est bien plus démocratisée au Canada. Lancé en 2015 par des médecins, le dispositif a depuis été adopté par neuf hôpitaux, et une soixantaine de cabinets spécialisés ont sauté le pas. Un chiffre qui ne fait que s’accroître. Le dispositif permet de faire gagner du temps aux équipes soignantes, mais aussi aux patients qui sont pris en charge plus rapidement, et dans le service qu’il leur est adapté.

Au sein de l’hôpital nancéien, l’expérimentation devrait se prolonger quelques mois avant que les équipes ne jugent les retombés d’un tel système. Au Canada il a permis de faire se réorienter près de 10 % des patients arrivant aux urgences, et seulement 3 % des patients pris en charge sont revenus aux urgences.

L’hôpital peut compter sur le monde du Tech

D’un point de vue plus global, la crise du coronavirus a permis de mettre en lumière les failles du système hospitalier, et les solutions technologiques pour optimiser le travail des soignants commence à se développer un peu partout en France. Autre exemple de mariage réussi entre la technologie et le monde de la santé. L’hôpital de Valenciennes utilise lui aussi un algorithme afin de prédire le nombre de patients qui arriveront aux urgences dans la journée. Ce dispositif qui semble assez fiable permet aux médecins de mieux organiser leurs équipes et d’être plus efficaces pour les patients qui se présentent à l’hôpital.