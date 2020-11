Un an après sa sortie, Disney+ compte plus de 73 millions d’abonnés

Sans parler du confinement, la saison est propice à passer du temps blotti dans son canapé à regarder de nouvelles séries ou films. Ce phénomène, les plateformes de streaming le ressentent. Disney+ vient tout juste d’annoncer avoir dépassé la barre des 73,7 millions d’abonnés payants. Une performance remarquable pour un service lancé il y a un an jour pour jour.

Le rapport publié par The Walt Disney Company révèle que le 3 août dernier, la plateforme comptait 60,5 millions d’abonnés. Disney+ a donc gagné près de 13 millions d’abonnés en l’espace de 2 mois (les chiffres communiqués par The Walt Disney Company datent du 3 octobre). Disney+ compte également les abonnés de ses autres plateformes comme Hulu ou ESPN+. Cette dernière comptait 3,5 millions d’abonnés l’année dernière, contre plus de 10,3 millions cette année.

Si l’année 2020 a été sombre dans la plupart des domaines, le streaming en ressort la tête haute.

Les revenus de Disney+ ont augmenté de 41% par rapport à l’année dernière, et représentent 4,9 milliards de dollars. Par ailleurs, Disney+ connaît une large diminution des pertes qui sont passées de 751 millions de dollars en 2019 à 580 millions cette année. The Walt Disney Company justifie cette diminution par « l’amélioration des résultats chez Hulu et ESPN +, partiellement compensée par des coûts plus élevés chez Disney +, en raison du déploiement en cours ».

Cependant, il est important de préciser que The Walt Disney Company n’est historiquement pas spécialisée dans le streaming vidéo. La société perçoit la majeure partie de ses revenus des salles de cinéma et de ses parcs d’attractions. Et à moins de vivre en autarcie dans une grotte, vous savez comme moi que la pandémie mène à de grandes restrictions, dont la fermeture des cinémas et des parcs d’attractions.

Dernièrement, The Walt Disney Company dévoilait son plan pour résister à la crise. Ce plan dévoilait un intérêt majeur pour ses plateformes de streaming, et notamment Disney+.