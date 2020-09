Un ancien vainqueur du Tour de France dévoile ses vélos électriques

Greg LeMond est un immense champion. Aujourd’hui âgé de 59 ans, son palmarès reste toujours aussi rempli. Le cycliste a remporté à trois reprises le Tour de France en 1986, 1989 et 1990 et deux fois le titre mondial sur route en 1983 et 1989. Greg LeMond conserve cette mentalité de gagnant en décidant d’ajouter une nouvelle ligne à son CV en 2020. Il lance dès à présent sa propre gamme de vélos LeMond.

Daily et Dutch, légers mais robustes.

Loin des vélos destinés aux professionnels, Greg LeMond préfère s’intéresser à la mobilité urbaine en présentant deux premiers vélos électriques baptisés Dutch et Daily. Ces véhicules sont entièrement conçus en fibre de carbone, que ce soit le cadre, la fourche, la tige du guidon, la tige de la selle et même les garde-boue. Ces vélos au design minimaliste peuvent faire penser à l’Angell Bike conçu par le français Marc Simoncini. Pourtant, Greg LeMond n’a pas fait le choix d’utiliser des batteries amovibles, et les intégrant discrètement au cadre. Ces batteries permettent d’alimenter des petits moteurs moyeux à l’arrière. Le pari est réussi, ces véhicules sont capables de dissimuler toute l’électronique qui encombre traditionnellement les vélos électriques standard.

Avec leurs 12,3 kg, Daily et Dutch font partie des vélos électriques les plus légers du marché. D’ailleurs ces deux vélos sont quasiment identiques si ce n’est quelques différences notamment au niveau du cadre. Le Daily utilise un cadre triangulaire plus conventionnel, tandis que le Dutch s’inspire des vélos électriques européens avec un cadre progressif. En ce qui concerne le prix, pas de différence. Le modèle de base commence à 4 500 dollars, et le tarif peut augmenter en fonction des options ajoutées. Les clients peuvent par exemple choisir d’échanger leurs roues contre des roues LeMond en fibre de carbone, d’ajouter un groupe motopropulseur à changement de vitesse électronique Shimano Di2 et une selle Brooks England.

Évidemment, ces vélos LeMond sont bien plus chers que ce que l’on a l’habitude de voir dans le commerce par exemple. Ce son des véhicules haut de gamme, conçus avec des matériaux de très haute qualité.