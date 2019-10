Un animal de compagnie pourrait vous aider à entretenir votre santé cardiaque

Si l’une de vos obsessions est de vivre le plus longtemps possible, voici une technique de longévité encore trop peu connue. En effet, une nouvelle étude publiée par AHA Journals revient sur plusieurs décennies de recherche sur l’impact des animaux de compagnie sur la santé. En effet, il est écrit dans cette étude que les personnes qui possèdent un chien bénéficient d’une réduction de 24% de la mortalité globale.

Cette étude est une méta-analyse de plusieurs recherches qui remontent aux années 1950. Une dizaine d’études, provenant de plus 4 millions de participants ont été prise en compte pour obtenir ces résultats. C’est en regroupant toutes ces données que les chercheurs ont pu brosser un tableau encore plus précis de la façon dont certains facteurs influent sur un résultat. Dans ce cas, on se rend compte qu’avoir un chien influe sur la durée de vie.

Comment le simple fait d’avoir un chien peut-il influer sur notre santé ?

Selon cette étude, les risques de mort dû à n’importe quelle cause sont réduits de 24% pour les heureux détenteurs d’un chien. Plus intéressants encore, les effets d’un chien seraient encore plus flagrants chez les personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires, y compris les individus qui ont déjà vécu un AVC ou une crise cardiaque. Pour ces personnes, le fait d’avoir un chien aurait réduit leur risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire de 31 %. On peut donc en déduire que le fait de posséder un chien est positif pour notre santé cardiaque.

D’après cette étude, il semblerait que la possession d’un chien, plus globalement d’un animal de compagnie, est capable de réduire le stress donc de tenir le coeur en meilleure santé. La réponse est probablement encore plus évidente, posséder un chien rime avec promenade plutôt rythmée à l’extérieur dans le quartier ou dans un parc, l’activité physique que procure la possession d’un chien est un gros plus pour votre corps.