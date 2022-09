Un autre service gratuit de diffusion de communiqués de presse

Presse-fr.com est un nouveau service gratuit de diffusion de communiqués de presse. L’interface est claire, plus actuelle que celles de ses confrères (gratuits ou payants d’ailleurs) et offre la caractéristique de se présenter sous la forme d’un blog (c’est WordPress qui fait tourner le bazar).

L’idée est intéressante – d’autant qu’à ma connaissance c’est le premier service de ce genre à enfin proposer un flux RSS, général et par catégories, des communiqués – mais mériterait peut-être davantage d’explications sur son fonctionnement.

D’autre part, il me semblait que c’était avant tout le fichier de contacts (journalistes…) ciblé et qualifié qui faisait la valeur ajoutée d’un service de diffusion de communiqués de presse. Là je n’ai vu aucune trace de celui-ci, ce qui laisserait penser que le site a pour unique vocation de proposer un flux de communiqués en ligne.

Enfin j’ai testé le service en proposant un petit communiqué au sujet de Presse-citron il y a plusieurs jours, et celui-ci vient d’apparaître à l’instant : là aussi, bonne surprise, vous pouvez accéder à votre compte sous login/mot de passe, et modifier votre texte ou publier directement un autre communiqué, le tout dans l’exellente interface WordPress, familière pour ceux qui comme moi ont un blog sur cette plate-forme.

Maintenant je m’interroge de nouveau : à quand un service similaire, mais qui proposerait un véritable tableau de bord de tracking de votre communiqué (un peu comme le proposent certains pros du référencement), vous indiquant en temps réel à qui il a été envoyé, qui l’a vraiment reçu, qui l’a lu, qui a publié un article sur vous, dans quel support, quand, etc…).

Savez-vous si cela existe ?