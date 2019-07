Un (bon) jeu Doctor Who arrive-t-il enfin ?

Doctor Who fait partie des séries emblématiques de la télévision. Pour se rendre compte de sa place dans la culture populaire anglophone, il faut réaliser que la série est diffusée depuis… 1963 sur la BBC. De quoi en faire la plus longue série de science-fiction de tous les temps, même avec une coupure entre 1989 et 2003. Récemment encore, la BBC a osé aller contre les critiques en prenant une femme pour jouer le Doctor Who. En revanche du côté du jeu vidéo, ni le succès, ni l’audace n’ont jamais été au rendez-vous. Jusqu’à maintenant ?

Le Doctor Who en réalité virtuelle

La série Doctor Who avait eu le droit à plusieurs opus vidéoludiques, sur des supports pour le moins variés : Amstrad, Commodore 64, Windows, Playstation (2 et 3), smartphone, Nintendo DS, Wii et même PS Vita. Mais certains d’entre eux étaient de pâles adaptations de Pac Man. D’autres étaient un échec d’un point de vue du gameplay ou des visuels.

Mais un nouvel opus va s’attaquer au défi à partir du mois de septembre, « Doctor Who : The Edge of Time ». On y retrouvera donc le Docteur (joué par Jodie Whittaker) à l’autre bout de l’univers confronté à un virus qui veut qui détruire la réalité. Les joueurs devront résoudre des puzzles et affronter des adversaires avec le célèbre tournevis sonique, piloter le Tardis et bien sûr sauver l’univers. La bande-annonce ci-dessous semble nous promettre certains des adversaires les plus emblématiques du Docteur comme les Daleks ou les Anges Pleureurs.

Vu les efforts mis par la BBC pour développer ce titre, le fait qu’il ait reçu l’approbation ds équipes de la série et qu’une partie a été réalisée sur le plateau de la série, on a quand même envie d’être optimistes.

Seule mauvaise nouvelle, pour y jouer, il faudra donc une console de réalité virtuelle : PSVR, Oculus Rift ou Quest, HTC Vive ou Vive Cosmos. Les créateurs promettent au moins deux heures de jeu.